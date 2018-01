Froome porušil pravidlá a mal by byť potrestaný, tvrdí bývalý víťaz Tour de France LeMond

LONDÝN 4. januára (WebNoviny.sk) - Ospravedlnenie, že salbutamol nezlepší výkon športovca, obstojí len v prípade, že sa aplikuje predpísaným spôsobom.

Ak sa užije ústne alebo injekčne, pôsobí ako anabolický steroid s podobným účinkom ako klenbuterol, teda látka, ktorá spôsobila pozitívny test u Alberta Contadora.

Tieto slová sú jednoznačne namierené proti lídrovi cyklistického tímu Sky Chrisovi Froomovi, ktorý mal pozitívny antidopingový test po 18. etape na vlaňajšej Vuelte, na ktorej napokon celkovo triumfoval. Vyslovil ich trojnásobný víťaz Tour de France a v súčasnosti cyklistický expert Eurosportu Greg LeMond.

Pravidlá by mali by rovnaké pre každého

"Každý športovec je v prvom rade sám zodpovedný za dodržiavanie pravidiel. Je teda na Chrisovi Froomovi, aby si uvedomil svoju zodpovednosť za to, čo dáva do svojho tela. Pravidlá by mali byť rovnaké pre každého v pelotóne. V opačnom prípade sa podkopáva dôveryhodnosť cyklistiky ako športu," skonštatoval 56-ročný Greg LeMond v rozhovore pre The Times, priniesol ho aj portál Cyclingnews.





Froome a jeho tím Sky odmietajú vedomé porušenie antidopingových pravidiel v podobe enormného nárastu povolenej dávky salbutamolu nachádzajúcom sa v cyklistom použitom spreji proti astme. Dvojnásobne namerané množstvo oproti normálu sa snažia vysvetliť zmenenou reakciou tela na salbutamol, ktorá sa mení od človeka k človeku aj na základe environmentálnych faktorov, akým je napríklad dehydratácia organizmu. Sky tvrdí, že Froome na odporúčanie lekára musel vziať zvýšenú dávku salbutamolu po akútnych symptómoch astmy počas záverečného týždňa Vuelty. "Froome si vzal tri dávky svojho inhalátora krátko predtým, než poskytol vzorku moču antidopingovým komisárom po 18. etape Vuelty," znie obhajoba britského tímu. LeMond má na to svoj názor.

Absurdné vysvetlenie

"Takto navrhovaná obhajoba vyznieva smiešne. Je to najabsurdnejšie vysvetlenie, aké som kedy počul. Ak je to naozaj pravda, že takto chcú argumentovať, Froome by mal byť potrestaný," tvrdí niekdajší líder pelotónu na Tour de France.





Vzhľadom na to, že salbutamol je jednou zo špecificky stanovených látok na predpis na zakázanom zozname WADA, Froomovi predbežne nepozastavili aktívnu činnosť. Ak však nedokáže svojou obhajobou presvedčiť príslušné antidopingové orgány, že jeho vzorka bola skreslená inými faktormi ako dopingom, bude čeliť trestu v duchu pravidiel antidopingu.

Rodák z kenského Nairobi Christopher Froome (32) je štvornásobný a úradujúci šampión Tour de France a zároveň víťaz siedmich etáp na najslávnejších etapových cyklistických pretekoch na svete. Vlani dosiahol v profipelotóne málo vídané double, keď k triumfu na TdF pridal po prvý raz v kariére aj víťazstvo na pretekoch Okolo Španielske, čiže Vuelte. Potom však na neho padol dopingový tieň s názvom salbutamol a jeho najbližšia cyklistická budúcnosť je neistá.

