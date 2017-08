Frešo chce v Bratislavskom kraji dopravu zdarma, očakáva prísun miliónov eur

BRATISLAVA 2. augusta (WebNoviny.sk) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) by dopravu zdarma na svojom území v súčasnosti utiahol, keďže ju aj tak z väčšej časti finančne podporuje.

V autorskom príspevku v stredajšom vydaní denníka Hospodárske noviny to vyhlásil súčasný predseda BSK Pavol Frešo s tým, že sa to týka prímestskej i mestskej dopravy v celom kraji. Túto výhodu by však podľa Freša mohli využívať len tí, ktorí majú na území BSK trvalý pobyt.





Miestni obyvatelia ušetria

Ako ďalej uvádza Frešo v novinách, v súčasnosti býva v okresoch Bratislava, Senec, Malacky a Pezinok približne 630-tisíc ľudí s trvalým pobytom, v skutočnosti ich je tu však o 200-tisíc viac. Sú to občania, ktorí majú trvalý pobyt v iných častiach Slovenska, kde pripadajú aj ich podielové dane, ktoré sú hlavným príjmom samospráv. Financujú z nich opravy ciest, verejné osvetlenie i mestskú a prímestskú dopravu.

Frešo teda láka ľudí, že ak si na území BSK prihlásia trvalý pobyt, budú môcť mestskou i prímestskou dopravou cestovať zadarmo. Z toho vyplýva, že miestni obyvatelia peniaze za cestovné ušetria a kraj vyberie na podielových daniach viac peňazí. Z nich môžu potom financovať opravu ciest, prispieť na kultúru i šport.





Netreba meniť zákony

Podľa Freša by mala bezplatná doprava niekoľko výhod. Na jej uplatnenie netreba ani meniť zákony, ani zvyšovať dane, ani meniť štruktúru samosprávy. Súčasný predseda tiež v novinách pripomína, že prímestská doprava stojí 12 miliónov eur ročne.

„Podpora verzus suma, ktorú si na seba doprava zarobí sama, je v pomere 60:40. Hovoríme teda o ôsmich miliónoch eur,“ poznamenal a dodal, že po tomto kroku by počet obyvateľov v kraji stúpol o 55-tisíc a daňové príjmy BSK by stúpli o 7,5 percenta. „To je asi 6,3 milióna ročne,“ zhrnul Frešo s tým, že doprava zdarma by do Bratislavy a okolitých miest priniesla milióny.

