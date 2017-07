Francúzsky premiér Edouard Philippe navrhuje zvoliť iný prístup k utečencom

Liekom by podľa francúzskeho premiéra malo byť urýchlenie azylového procesu a zabezpečenie skorého odchodu neúspešných žiadateľov o azyl.

PARÍŽ 13. júla (WebNoviny.sk) - Francúzsky premiér Edouard Philippe v stredu predstavil nové plánované opatrenia, ktorými by krajina mala zjednodušiť proces posudzovania žiadostí o azyl a zlepšiť prístup k utečencom. Francúzsko podľa neho zlyhalo v úsilí dodržiavať humanitárne štandardy v prístupe k žiadateľom o azyl, na druhej strane ale zlyháva aj v schopnosti vynútiť reálny odchod ľudí, ktorých žiadosť o azyl bola zamietnutá.



Liekom na to by podľa francúzskeho premiéra malo byť okrem iného výrazné urýchlenie azylového procesu, ktorý doteraz mohol trvať aj niekoľko rokov, a tiež nový zákon, ktorý by mal špecifikovať presné postupy na zabezpečenie skorého odchodu neúspešných žiadateľov o azyl z krajiny.

Premiér Philippe pripomenul aj štatistiku, podľa ktorej bolo vo Francúzsku za minulý rok zadržaných 91-tisíc cudzincov žijúcich v krajine nelegálne, z nich v 31-tisícoch prípadov súdy nariadili vyhostenie a 25-tisíc ľudí bolo aj reálne z krajiny vyhostených.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.