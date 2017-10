Francúzsko má nový protiteroristický zákon, zahŕňa viacero opatrení

PARÍŽ 4. októbra (WebNoviny.sk) - Francúzske národné zhromaždenie schválilo v utorok nový protiteroristický zákon. Legislatíva bude zahŕňať viacero opatrení, ktoré zákonodarcovia po prvý raz schválili v rámci výnimočného stavu a predpokladá sa, že do platnosti by sa mala dostať do 1. novembra. Poslanci dolnej komory parlamentu zákon prijali v pomere 415 hlasov za a 127 proti.

Ľudia nový zákon podporujú

Mnoho Francúzov novú legislatívu podporuje, no stretla sa aj s kritikou ľudskoprávnych organizácií, ktoré tvrdia, že oslabuje postavenie justície v súvislosti s protiteroristickým konaním. Zákon bezpečnostným zložkám zjednoduší vykonávanie domových prehliadok a úradom umožní zriadiť bezpečnostné zóny na miestach považovaných za rizikové.





Medzi také patria napríklad železničné stanice či letiská, kde budú môcť strážcovia zákona prehľadávať vozidlá aj osoby. Okrem toho tiež budú môcť úrady zavrieť mešity a iné miesta, kde sa vykonávajú bohoslužby, ak sa preukáže, že tamojší kazatelia podporujú radikálnu ideológiu.

Francúzsko je stále "vo vojne"

Členovia vlády budú zase na základe nového zákona môcť vydávať pre jednotlivcov zákaz opustiť ich domovské mestá, pričom takýmto osobám vznikne povinnosť hlásiť sa každý deň na polícii. Doteraz takéto nariadenie mohli vydať len sudcovia.

Vo Francúzsku platí od 13. novembra 2015, keď pri teroristických útokoch militantnej skupiny Islamský štát zomrelo 130 ľudí, výnimočný stav. Odvtedy ho zákonodarcovia už šesť ráz predĺžili, pričom zatiaľ posledné predĺženie platí do 1. novembra.

Minister vnútra Gérard Collomb v utorok zdôraznil, že úroveň ohrozenia v krajine je stále "veľmi vážna" a Francúzsko je stále "vo vojne".

