Francúzska polícia núti stovky imigrantov opustiť provizórny tábor, túžia sa dostať do Británie

PARÍŽ 19. septembra (WebNoviny.sk) - Francúzska polícia obkľúčila provizórny tábor s približne 400 utečencami, ktorý vznikol neďaleko mesta Dunkirk a núti ich toto miesto opustiť.

Podľa úradov sa mužom zákona zatiaľ podarilo evakuovať 240 ľudí, akcia naďalej pokračuje. Na severe Francúzska je to už druhá podobná akcia za posledné dva dni. V tábore pri Grande-Synthe sa zdržiava množstvo imigrantov s nádejou, že sa im podarí prekĺznuť cez Lamanšský prieliv do Británie. Budovať ilegálny tábor začali po tom, ako oficiálne drevené prístrešky pre viac ako 1500 ľudí v apríli zhoreli pri požiari.





Utečencov z miesta odvážali desiatky autobusov do oficiálnych táborov v rôznych častiach Francúzska. Väčšinu z nich tvorili Afganci a iránski Kurdi, boli medzi nimi ale aj občania Pakistanu či Sudánu. Podmienky v provizórnom tábore boli nevyhovujúce, nenachádzali sa v ňom žiadne záchody a boli v ňom len štyri kohútiky na vodu. Očakáva sa však, že sa tam imigranti budú snažiť vrátiť.

Primáror Grande-Synthe sa vyjadril, že nemôžu nechať imigrantov žiť v tak úbohých podmienkach a je potrebné v regióne vybudovať ďalšie utečenecké tábory. Minister vnútra Gerard Collomb to ale odmieta s tvrdením, že tento krok by iba upevnil ich nádej podporovanú pašerákmi ľudí, že sa do Británie dostanú.

