Francúzska polícia mala podľa Talianska neoprávnene vniknúť do dočasného azylu pre utečencov

RÍM/PARÍŽ 31. marca (WebNoviny.sk) - Medzi Talianskom a Francúzskom sa v sobotu nečakane rozhorel spor, v ktorého centre je akcia francúzskej pohraničnej polície na talianskom území. Francúzski pohraničníci mali údajne prenasledovať utečenca z Nigérie, ktorý dočasne žije na talianskom území, až do talianskeho zariadenia pre utečencov, napriek tomu, že na to nemali žiadne právo.

V prípade je mnoho nejasností

Paríž naopak tvrdí, že na to právo mali, pričom sa odvoláva na medzištátnu zmluvu z roku 1990. Obe krajiny interpretujú okolnosti kauzy odlišne a v prípade je stále mnoho nejasností. Taliansko si v sobotu večer v tejto súvislosti predvolalo francúzskeho veľvyslanca.



Podľa talianskej verzie francúzski pohraničníci v piatok večer neoprávnene vstúpili do budovy železničnej stanice v severotalianskom horskom mestečku Bardonecchia, ktorá slúži ako zariadenie poskytujúce dočasné ubytovanie pre utečencov. Francúzi sa údajne vyhrážali zamestnancom zariadenia vrátane lekárov a právnikov a žiadali, aby im nigérijského utečenca vydali.

Upodozrievali Nigérijčana z pašovania drog

Podľa francúzskej verzie pohraničníci mali vážne podozrenie, že Nigérijčan je pašerákom drog a chceli mu odobrať vzorku moči. Podľa stanoviska francúzskeho ministerstva financií, pod ktoré spadá aj pohraničná stráž, navyše Francúzi do zariadenia majú právo vstúpiť podľa zmluvy s Talianskom z roku 1990. Ministerstvo neuvádza, o akú zmluvu má ísť a Taliansko sa zatiaľ k týmto informáciám nevyjadrilo.



Zariadenie na stanici v Bardonecchii prevádzkuje humanitárna organizácia Rainbow4Africa v spolupráci so starostom tejto alpskej obce Francescom Avatom. Starosta pritom tiež trvá na tom, že Francúzi do zariadenia nemali čo vstupovať. Jednou z úloh zamestnancov zariadenia je podľa neho aj odhováranie utečencov od nebezpečnej cesty do Francúzska, ktorú niektorí podnikajú pešo cez zasnežené hory.

,

Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.