Francúzska armáda začne používať ozbrojené drony

"Ozbrojené drony budú mať výdrž, schopnosť utajenia a kapacitu vykonávať prieskum aj útok na mieste, kde je to potrebné a v čase, kedy je to potrebné," oznámila ministerka. Neuviedla, kedy by k využívaniu ozbrojených dronov chcela francúzska armáda pristúpiť, ani akými zbraňami by mali byť vybavené.