Fourcad zaváhal v mass-štarte v Ruhpoldingu, prekonal ho nórsky biatlonista Bö

RUHPOLDING 14. januára (WebNoviny.sk) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö sa s jedným nesklopeným terčíkom stal v nedeľu v nemeckom Ruhpoldingu víťazom pretekov na 15 km s hromadným štartom na záver programu mužov v rámci 5. kola Svetového pohára 2017/2018.

Druhý muž priebežného celkového poradia J. T. Bö využil zaváhanie francúzskeho lídra seriálu a hrdinu stredajších vytrvalostných pretekov na 20 km Martina Fourcada, ktorý po druhej zo štyroch streleckých položiek tesne viedol, ale potom musel na dva trestné okruhy, bol po nich pätnásty s odstupom 42,5 sekundy a napokon jeho nápor stačil "iba" na konečné druhé miesto s mankom 4,5 s. Tretí bol strelecky bezchybný ďalší Francúz Antonin Guigonnat, ktorý zaostal o 8,4 s.





Martin Fourcade vedie pred Johannesom Thingnesom Böom v boji o veľký glóbus o 44 bodov (666, resp. 622). Tretí Slovinec Jakov Fak výrazne zaostáva za prominentmi tohto súťažného ročníka, má 430 bodov.

Dvaja vedú hodnotenie

Pretekári majú za sebou 12 z naplánovaných 22 súperení. Francúz a Nór sú ex aequo na čele hodnotenia mass-štartu so 114 bodmi za prvé a druhé miesto (vo francúzskom Annecy-Le Grand Bornand finišovali v opačnom poradí). Zostávajú tri z piatich položiek v tejto disciplíne. Fourcade v aktuálnej sezóne ešte ani raz nechýbal na stupňoch a aj so záverom edície 2016/2017 má jeho "medailová" séria vo SP hodnotu 15.

Dvadsaťštyriročný trojnásobný majster sveta Johannes Thingnes Bö bol v stredu tretí a rozdelil si s M. Fourcadom malý glóbus za tzv. individuál. Rodák zo Strynu si teraz pripísal 19. triumf v súperení zarátanom do Svetového pohára, šiesty tohtosezónny, premiérový od 15. decembra (stíhačka v Annecy-Le Grand Bornand) a dovedna tretí v mass-štarte v kariére (aj MS 2016 v nórskom Osle-Holmenkollene a vlaňajšia talianska Anterselva).

Predolympijské preteky v Anterselve

Slovensko nemalo zastúpenie medzi tridsiatkou kvalifikovaných. O 14.40 h sa začnú preteky na 12,5 km s hromadným štartom žien aj s líderkou SP Anastasiou Kuzminovou. Šiesta kapitola SP, posledná predolympijská, sa uskutoční 18. - 21. januára v spomenutej Anterselve.

Svetový pohár 2017/2018 v biatlone – 5. kolo&

Ruhpolding (Nem.) – nedeľa:



Preteky mužov na 15 km s hromadným štartom: 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 37:11,2 min (1), 2. Martin Fourcade (Fr.) +4,5 s (2), 3. Antonin Guigonnat (Fr.) +8,4 (0), 4. Quentin Fillon-Maillet (Fr.) +12,6 (1), 5. Tarjei Bö (Nór.) +14,2 (1), 6. Simon Schempp (Nem.) +14,6 (1), 7. Arnd Peiffer (Nem.) +15,0 (1), 8. Michal Šlesingr (ČR) +15,3 (0), 9. Benedikt Doll (Nem.) +15,3 (1), 10. Jakov Fak (Slovin.) +29,7 (0),… Slovensko nemalo zastúpenie



Priebežné celkové poradie vo Svetovom pohári (po 12 z 22 pretekov): 1. Martin Fourcade (Fr.) 666 bodov, 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 622, 3. Jakov Fak (Slovin.) 430, 4. Tarjei Bö (Nór.) 349, 5. Lukas Hofer (Tal.) 346, 6. Simon Schempp (Nem.) 344, 7. Anton Šipulin (Rus.) 337, 8. Arnd Peiffer (Nem.) 330, 9. Benjamin Weger (Švaj.) 289, 10. Simon Desthieux (Fr.) 287,… 65. Matej Kazár 23, 71. Martin Otčenáš (obaja SR) 13



Poradie vo SP v hodnotení pretekov mužov s hromadným štartom (po 2 z 5 pretekov): 1. Martin Fourcade (Fr.) a Johannes Thingnes Bö (Nór.) – obaja 114 bodov, 3. Arnd Peiffer (Nem.) 74, 4. Erik Lesser (Nem.) 71, 5. Tarjei Bö (Nór.) 71, 6. Anton Šipulin (Rus.) 69, 7. Antonin Guigonnat (Fr.) 66, 8. Jakov Fak (Slovin.) 65, 9. Quentin Fillon-Maillet (Fr.) 64, 10. Simon Eder (Rak.) 58

