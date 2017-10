Foto: Zachraňujú jeden z najvzácnejších organov na Slovensku, na opravu treba stovky tisíc eur

PREŠOV 4. októbra (WebNoviny.sk) – Festivalom Svätomikulášský organ pokračuje občianske združenie (OZ) Prešovská gotika v aktivitách na záchranu historického organa v prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša.

V rámci festivalu pripraví počas októbra tri koncerty s cieľom pomôcť pri obnove 300-ročného hudobného nástroja. Okrem výťažku z organizovania koncertov verejnú zbierku na záchranu vzácneho nástroja podporuje aj adopcia organových píšťal a aukcia obrazov.

Prešovská hudobná jeseň

Ako na utorňajšej tlačovej besede informoval predseda Rady OZ Prešovská gotika František Zborovský, prvý z pripravovaných koncertov sa vo štvrtok 12. októbra uskutoční v Evanjelickom chráme sv. Trojice a vystúpi na ňom Miriam Brandisová a Jana Lešková.

Na druhom koncerte sa 19. októbra v Kostole sv. Jozefa predstavia Tomáš Mihalík a Antoním Horkel. Záverečný koncert, na ktorom sa prestaviaKatarína Feňová a Mária Rišková sa uskutoční 26. októbra v Konkatedrále sv. Mikuláša. Začiatky sú vždy o 19:00.





„Prvým ročníkom festivalu sa bude niesť myšlienka spojenia organa a dychových nástrojov. Koncerty preto prinesú spojenie organu s hobojom, trúbkou a flautou. Každý z koncertov festivalu sa navyše uskutoční v troch rôznych kostoloch. Prvý bude u evanjelikov, ďalší u františkánov a tretí bude priamo v Konkatedrále sv. Mikuláša,“ informoval Zborovský.

Festival bude súčasťou Prešovskej hudobnej jesene a chcú ním založiť tradíciu organizovania organových festivalov v Prešove. Tá zanikla ešte v časoch socializmu.

Ako dodal Zborovský, obnovenie tradície organových koncertov bola pôvodná myšlienka, ktorá stála za zrodom verejnej zbierky na záchranu prešovského organa. „Naši predkovia nám zanechali perfektný priestor, krásny organ a my to nevyužívame. Z toho teda vznikla myšlienka, skúsme to obnoviť, a z tejto myšlienky vznikla aj tá druhá, zrekonštruovať organ,“ vysvetlil Zborovský.

Rekonštrukcia organa

Dodal, že organ je síce funkčný, ale nespĺňa kritériá koncertného nástroja a je v havarijnom stave. Vyžaduje si preto neustálu údržbu a v dlhodobejšom horizonte sa ako lacnejšia ukazuje generálna oprava. Tá ale môže stáť od 300- až do 700-tisíc eur.

Sumu podľa Zborovského ovplyvňuje množstvo píšťal, registrov a ďalšie špecifiká, ako napríklad renomovanosť firmy, ktorá sa opravy ujme. Väčšina firiem, ktoré náročnú opravu zvládnu, je zo zahraničia. „Koľko peňazí je potrebných sa dozvieme, až keď sa organ začne rozoberať. Spraví sa analýza a výskum, čo všetko je možné použiť a čo je nutné opraviť. Z toho vzíde výsledná suma,“ vysvetlil Zborovský.

Rekonštrukciou by sa malo zmeniť vnútro organa, ubudne aj jedna z troch skríň, ktorá nie je pôvodná. „Mala by ostať iba pôvodná historická skriňa, ktorá je veľmi vzácna. Vrátime sa tak k historickej, čiže mechanickej traktúre,“ dodal Zborovský s tým, že do opravy by sa chceli pustiť v máji budúceho roka.

Samotná oprava trvá minimálne rok. V minulom roku prešiel veľkou obnovou napríklad barkový organ z 18. storočia v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Ako dodal Zborovský, nové organy inštalovali aj v Bratislave či Rimavskej Sobote.

Jeden z najvzácnejších na Slovensku

Prešovský organ je považovaný za jeden z najvzácnejších na Slovensku. Päťdielny renesančno-ranobarokový organ pochádza z konca 17. storočia a je umiestnený v západnej časti kostola. Pozostáva zo 43 registrov umiestnených v troch skriniach. Má 3480 píšťal a 20 zvonov.

Trojmanuálový hrací stôl ovláda ventily pomocou pneumatickej traktúry. Vzhľadom na veľkosť nástroja bude oprava organa veľmi náročná nielen po ekonomickej, ale i technickej stránke a vyžiada si odborný zásah. Združenie už na podporu zbierky na jeho rekonštrukciu zorganizovalo niekoľko koncertov.

Prvý sa uskutočnil v máji v Plavnici, v júni sa priamo v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove predstavila organistka a speváčka Miriam Brandisová. Nasledoval organový koncert Tomáša Mihalíka spojený s vystúpením operného speváka Milana Kľučára. Začiatkom septembra sa v Prešove konal koncert Sisy Sklovskej, na ktorom združenie otvorilo kampaň Adoptuj si organovú píšťalu.

Cieľom kampane je získať peniaze na rekonštrukciu vzácneho nástroja, pričom donori majú možnosť adoptovať si organovu píšťalu. Cena adopcie je 1 000 eur a každý, kto túto možnosť využije, dostane certifikát o adopcii a spomienkový darček s funkčnou organovou píšťalou. Mená všetkých darcov budú zároveň zapísané na funkčnú píšťalu donorov osadenú priamo v organe.

Aktivisti chcú podporiť myšlienku záchrany organa aj koncertmi v obciach Prešovského kraja. Preto v polovici septembra zorganizovali vystúpenie v Záhradnom a pripravujú koncerty v Terni a Tulčíku. Na 23. novembra chystajú v spolupráci s aukčnou spoločnosťou Osvyum aj benefičnú aukciu obrazov, na ktorej budú dražiť diela významných východoslovenských umelcov. Celkovo sa bude dražiť približne sto položiek. O finančnú podporu myšlienky chcú zástupcovia OZ Prešovská gotika žiadať aj rôzne fondy a nadácie, podnikateľské subjekty, ale aj samosprávy.

