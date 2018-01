Foto: Vodička neprežila zrážku troch áut, pri predbiehaní dostala šmyk

BRATISLAVA/DUNAJSKÁ STREDA 25. januára (Webnoviny.sk) - Tragická nehoda sa vo štvrtok krátko po 07:00 stala medzi obcami Kvetoslavov a Hubice v Dunajskostredskom okrese.

Štyridsaťsedem ročná vodička VW Golf predbiehala a pri zaraďovaní do svojho pruhu dostala na zľadovatenej ceste šmyk, prešla do protismeru a čelne sa zrazila s protiidúcim autom Audi A6. Do havarovaných áut následne narazil vodič Fabie.





Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, vodička VW Golf zomrela na mieste, vodičku Audi previezli do nemocnice, nemalo by ísť o závažnejšie zranenia. Vodič Fabie sa nezranil. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje. Cesta je uzavretá, policajti odkláňajú premávku cez Mierovo.

Polícia vodičov vyzýva, aby jazdili s ohľadom na poveternostné podmienky a zbytočne neriskovali rýchlou jazdou. Niektoré úseky môžu byť veľmi zradné, treba si dávať pozor najmä v ranných a večerných hodinách, keď môžu byť cesty zľadovatené.

Pozrite si náš nový Magazín !

Ruská dedina, kde je najkrutejšia zima na celej planéte

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.