Foto: V lokalite Bočiar sa zrútila železobetónová strecha, statik označil objekt za nebezpečný

KOŠICE 3. septembra (WebNoviny.sk) – Košickí hasiči spolu so záchranármi zasahovali celé nedeľné popoludnia v lokalite Bočiar, okres Košice okolie, kde sa zrútila časť železobetónovej strechy jednej z hál valcovne profilov. Ako večer informoval okresný riaditeľ košických hasičov Tomáš Berzetei, záchranné zložky až do večera prehľadávali trosky, no zatiaľ nijakú osobu nenašli.





Berzetei uviedol, že statik prehliadol celý objekt a označil ho za nebezpečný. Odporučil, aby vstup do bol zamedzený vstup objektu. Aj záchranári so psami cvičenými na hľadanie živých osôb a policajní psovodi vstupovali do nebezpečného priestoru len po jednom. Doložil, že ani nikto nehlásil zranenia, alebo nezvestnosť osôb v tejto lokalite.

Podľa Berzeteia, nie zatiaľ jasné, kedy sa časť strechy zrútila, pretože pracovníci tam boli naposledy vo štvrtok. Hasičom zrútenie strechy oznámili dnes krátko pred dvanástou hodinou. Na mieste zasahovalo desať hasičov s príslušnou technikou. Okolnosti a príčiny zrútenia časti strechy sú predmetom vyšetrovania.

