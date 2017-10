Foto: V gréckej Olympii zapálili pochodeň s ohňom pre ZOH 2018 v Pjongčangu

OLYMPIA 24. októbra (WebNoviny.sk) - V utorok predpoludním v gréckej Olympii zapálili pochodeň s ohňom pre ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu. Stalo sa tak presne 108 dní pred začiatkom XXIII. zimných olympijských hier.

Zaužívaný obrad

Utorkový slávnostný ceremoniál prebehol podľa zaužívaného obradu. Oheň pred troskami 2600 rokov starého Chrámu bohyne Héry do rúcha apolónovej kňažky odetá herečka Katerina Lehouová zapálila o 11.33 h SELČ.





Výnimočne tak urobila už z prichystaného plameňa a nie za použitia slnečných lúčov a parabolického zrkadla, keďže v Olympii na to nebolo vhodné počasie.

Neskôr o 11.50 h SELČ v lokalite niekdajšieho antického štadióna zapálila pochodeň a odovzdala ju prvému členovi štafety. Pred odletom do Kórejskej republiky pochodeň absolvuje krátku púť po Grécku.

Pochodeň absolvuje vyše 2000 kilometrov

Prvým členom štafety s pochodňou bol grécky bežec na lyžiach Apostolos Angelis, ktorý sa už kvalifikoval na ZOH 2018. Oheň po krátkej zastávke pred pamätníkom Pierra de Coubertina odovzdal známemu kórejskému futbalistovi Park Ji-sungovi.

Olympijská pochodeň pred začiatkom ZOH 2018 absolvuje púť dlhú 2018 kilometrov. Počas 101 dní sa v deviatich kórejských provinciách a v ôsmich mestách vystrieda 7500 osôb. Využiť by sa malo viacero spôsobov prepravy vrátane lietadla, vlaku, bicykla, lode, člna, lanovky a zubačky. Nosičom pochodne by mal byť aj robot.

ZOH 2018 sa začnú v piatok 9. februára 2018.

V utorok predpoludním v gréckej Olympii zapálili pochodeň s ohňom pre ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu. Stalo sa tak presne 108 dní pred začiatkom XXIII. zimných olympijských hier.

Utorkový slávnostný ceremoniál prebehol podľa zaužívaného obradu. Oheň pred troskami 2600 rokov starého Chrámu bohyne Héry do rúcha apolónovej kňažky odetá herečka Katerina Lehouová zapálila o 11.33 h SELČ. Výnimočne tak urobila už z prichystaného plameňa a nie za použitia slnečných lúčov a parabolického zrkadla, keďže v Olympii na to nebolo vhodné počasie. Neskôr o 11.50 h SELČ v lokalite niekdajšieho antického štadióna zapálila pochodeň a odovzdala ju prvému členovi štafety. Pred odletom do Kórejskej republiky pochodeň absolvuje krátku púť po Grécku. Prvým členom štafety s pochodňou bol grécky bežec na lyžiach Apostolos Angelis, ktorý sa už kvalifikoval na ZOH 2018. Olympia, 24. október 2017.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.