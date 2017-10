Foto: V Banskej Bystrici pochodovali proti fašistom, niesli aj transparent „KOTLE BAJ BYE“

BRATISLAVA/ BANSKÁ BYSTRICA 7. októbra (WebNoviny.sk) - Na protifašistickom pochode pod názvom Spolu je nás viac v Banskej Bystrici sa zúčastnilo okolo 350 ľudí.

Ako povedala pre agentúru SITA koordinátorka platformy Nie v našom meste Martina Strmeňová, ktorá pochod organizovala, na Banskú Bystricu to je podľa nej veľký úspech.

Veľmi silné odkazy

Ako uviedla, platforma vníma potrebu pracovať na tom, aby ľudia v Banskobystrickom samosprávnom kraji volili demokraciu, a nie extrémistické a fašistické alternatívy.

Dav ľudí prešiel ulicami z Námestia Vajanského až na Námestie SNP. V rukách niesli transparenty s odkazmi ako napríklad "Bye Bye, Kotleba". „Vystúpili tu ľudia, ktorí mali čo povedať, tak ľudia za učiteľskú obec, ako kultúrnu a cirkevnú obec, či menšiny. Odkazy boli veľmi silné a súčasné," povedala. Evanjelický teológ Ondrej Prostredník podľa jej slov apeloval na cirkvi, že by nemali mlčať. Programový dramaturg kultúrneho centra Záhrana Milan Zvada poslal odkaz na margo toho, že v dnešnej dobe sú na plagátoch označované menšiny hanlivými slovami a označeniami. „Takisto môžeme o niekoľko mesiacov, rokov byť na plagátoch my," povedala Strmeňová.





Pochod bez incidentov

Podľa koordinátorky sa pochod zaobišiel bez incidentov. „Bolo to veľmi pokojné zhromaždenie. Všetko prebehlo v poriadku," uviedla s tým, že budú naďalej robiť aktivity smerom k mobilizácií občanov k voľbám do VÚC. Podobný pochod však už do novembrových volieb neplánujú.

Pochod bol organizovaný občianskou platformou Nie v našom meste, ktorej záleží na rozvoji tolerancie a ľudských práv v Banskej Bystrici a Banskobystrickom samosprávnom kraji. Nie v našom meste v Banskej Bystrici oficiálne vzniklo v apríli v roku 2014 ako dlhodobá odpoveď na radikalizáciu spoločnosti. „Medzi nami nájdete študentov, študentky, učiteľov, učiteľky, pastorov, ajťákov, kurátorky, seniorov a seniorky, komunitných pracovníkov a pracovníčky, aj podnikateľov a podnikateľky," uvádza platforma na facebooku.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.