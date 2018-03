Foto: Trojnásobnú medailistku Kuzminovú privítali v Banskej Bystrici a prekvapili darčekmi

BANSKÁ BYSTRICA 1. marca (WebNoviny.sk) - Vyše dve tisíc ľudí čakalo vo štvrtok večer na banskobystrickom námestí SNP na trojnásobnú medailistku z februárových zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu biatlonistku Anastasiu Kuzminovú, aby ju mohli privítať a potešiť sa z jej úspechov.

Slovenská reprezentantka žijúca práve v Banskej Bystrici totiž pod piatimi kruhmi vybojovala dovedna už šesť medailí, aktuálne si priviezla z Pjongčangu jednu zlato a dve striebra.

Hneď po príchode na pódium sa davu ľudí prihovorila týmito slovami: Na olympiáde v Južnej Kórei po zisku troch medailí a celkovo som si ešte neuvedomovala, čo sa stalo. Viem, že šport nie je všetko, ale snažila som s veľkým srdcom vybojovať pre vás tieto medaily, lebo som vedela, že by vás to veľmi potešilo.

Medaily majú veľkú váhu, keď vidím, koľko ľudí sa so mnou teší i plače. Som neskutočne šťastná, že spolu so mnou prežívate tieto okamihy. Keď vidím, čo všetko ste dnes urobili pre mňa, tak až teraz chápem, aké výnimočné to je. Ďakujem.

Kuzminová potom vyzdvihla zmysel rodiny v spoločnosti: "Rodina je to najdôležitejšie, čo si človek môže priať. Vy ste tiež moja rodina."

Dostala obraz v nadživotnej veľkosti

Rodáčka z Ťumeňa, ktorá prijala slovenské občianstvo a usídlila sa v meste pod Urpínom, dostala od primátora Banskej Bystrice Jána Noska obraz v nadživotnej veľkosti, na ktorom bola vyobrazená podobizeň Kuzminovej so zlatou medailou z Pjongčangu. Prostredníctvom videa sa jej priamo na námestí prihovoril i jej brat Anton Šipulin. Slovákom v priamej reči odkázal, že majú fantastickú športovkyňu a svojej sestre vyznal súrodeneckú lásku.





Tretím prekvapením bol obrovský transparent, ktorý spustili hokejoví fanúšikovia Banskej Bystrice na hodinovej veži oproti pódiu, kde stála 33-ročná najúspešnejšia slovenská biatlonistka. "Je to neskutočný zážitok, ktorý mi bol dopriaty. Neviem nájsť tie správne slová. Tri olympiády, tri zlaté medaily a tri prekvapenia, no tie sa naozaj očakávať nedali,“ povedala v živom prenose pre RTVS Kuzminová.





Na pódiu sa okrem primátora Banskej Bystrice Jána Noska objavili aj minister obrany Peter Gajdoš, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, riaditeľ VŠC Dukla Roman Benčík, prezident Slovenského zväzu biatlonu Tomáš Fusko, viceprezident Slovenského olympijského výboru Peter Korčok a viceprezident Medzinárodnej biatlonovej únie Ivor Lehoťan. Všetci poďakovali a vyzdvihli významné úspechy Anastasie Kuzminovej.

Reprezentantky zo štafety

Na pódium prišla aj slovenská biatlonistka Paulína Fialková, ktorá vybojovala na ZOH 2018 vo vytrvalostných pretekoch na 15 km piate miesto a výraznou mierou pomohla ženskej štafete rovnako k 5. priečke. "Budem sa snažiť o štyri roky, aby som bola znovu na tomto pódiu a niečím vás na olympiáde potešila a možno aj prekvapila. Ďakujem všetkým za podporu, ktorú som cítila až do Pjongčangu. Moje piate miesto síce nie je medailové, ale je to veľký odrazový mostík do ďalších rokov. Ďakujem všetkým, čo ste ma podporovali a budete podporovať,“ vyhlásila pred davom ľudí Paulína Fialková.





K nej a ku Kuzminovej sa ešte pridali ďalšie dve reprezentantky zo štafety Terézia Poliaková a Ivona Fialková. Všetky štyri biatlonistky dostali kytičku kvetov od banskobystrického primátora Jána Noska.

Celá drina stála za to

Atmosféru na námestí SNP pod Urpínom dotvárala hudobná skupina Fragile. Jej členovia Anastasiu Kuzminovú vyobjímali a spolu s ňou si zaspievali obľúbenú skladbu "We Are The Champions", ktorú pôvodne naspievala skupina Queen. "Aj kebyže mám rozprávať v ruštine, tak neopíšem pocity, aké mám v tejto chvíli. Búšilo mi srdce. Myslela som si, že som všetky slzy vyplakala na olympiáde, ale dnes to boli ďalšie slzičky. Všetko, čo sa tu udialo, bol jeden veľký zážitok. Až teraz som si naozaj uvedomila, že celá drina stála za to. Verím, že práve toto ma nabije do zostávajúcich troch podujatí Svetového pohára. To, čo som na banskobystrickom námestí zažila, aj keby som nemala formu, tak ma to nabije, aby som musela predviesť svoj najlepší výkon. Toľko energie, čo som dostala na námestí, by bol hriech nevyužiť v týchto pretekoch," povedala Anastasia Kuzminová prítomným médiám po skončení slávnosti na námestí.





Ešte pred slávnostným podujatím na námestí SNP v Banskej Bystrici ocenil minister obrany SR Peter Gajdoš v priestoroch VŠC Dukla všetky úspešné biatlonistky tohto armádneho strediska, ktoré boli na ZOH 2018 v Pjongčangu. Venoval im špeciálne originálne sklenené plastiky od aténskeho umelca Achillesa a finančné šeky i s týždňovými pobytmi v kúpeľoch Piešťany.





Členky slovenskej olympijskej štafety v biatlone na ZOH 2018 v Pjongčansgu Ivona Fialková (prvá zľava), Terézia Poliaková (druhá zľava), Paulína Fialková (prvá sprava) a biatlonistka, zlatá medailistka a dvojnásobná strieborná medailistka zo ZOH 2018 v Pjongčangu Anastasia Kuzminová (druhá sprava) počas svojho slávnostného privítania na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, 1. marec 2018





Zľava: Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, riaditeľ Vojenského športového centra Dukla Roman Benčík, minister obrany SR Peter Gajdoš, primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko a biatlonistka, zlatá medailistka a dvojnásobná strieborná medailistka zo ZOH 2018 v Pjongčangu Anastasia Kuzminová počas svojho slávnostného privítania na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, 1. marec 2018





Biatlonistka, zlatá medailistka a dvojnásobná strieborná medailistka zo ZOH 2018 v Pjongčangu Anastasia Kuzminová (uprostred) počas svojho slávnostného privítania na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, 1. marec 2018

