Foto: Streľbu v Petržalke stále vyšetrujú, muž zrejme zavraždil družku a potom seba

BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) - Policajti stále pracujú na prípade pondelkovej streľby pred bytom na Rovniankovej ulici v bratislavskej Petržalke. Vyhasli tu dva mladé ľudské životy, zomreli 23-ročná žena a 26-ročný muž, ich polročné dieťa prežilo.

Na mieste zaistili aj zbraň, ktorú mal muž legálne, informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. To, čo sa presne stalo, preukáže dnešná pitva.





Ako píše polícia na svojej oficiálnej facebookovej stránke, zatiaľ sa môžeme len domnievať, že muž zavraždil svoju družku a následne otočil zbraň proti sebe.

Polícia skúma aj motív tohto činu. S prihliadnutím na štádium trestného konania bližšie informácie k prípadu v súčasnosti nie je možné poskytnúť. Keď to procesná situácia umožní, budeme verejnosť o prípade informovať, dodala Mihalíková.

Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia muža a ženy, ktorých telá sa našli so strelnými zraneniami v jednej z bytoviek v bratislavskej Petržalke na Rovniankovej ulici, krátko po 14:45. Na miesto sa ihneď dostavili policajné hliadky a služba rýchlej zdravotnej pomoci. V bytovke na chodbe blízko výťahu našli telá ženy a muža so strelnými zraneniami a maloleté dieťa, ktoré zranené nebolo. Potvrdilo to aj vyšetrenie privolaných zdravotníkov. Bratislava, 22. január 2018.

