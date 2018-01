Foto: Športovcom Dukly prišiel zapriať šťastie aj minister Gajdoš, od Kuzminovej dostal dar

BANSKÁ BYSTRICA 29. januára (WebNoviny.sk) - Na zimné olympijské hry do kórejského Pjongčangu odcestuje až dvadsaťčlenná výprava športovcov Vojenského športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica.

Najpočetnejšou skupinou sú biatlonisti, ktorých je desať s najväčšou nádejou na medailové umiestnenia Anastasiou Kuzminovou. Okrem nich sa predstaví z armádneho klubu pod piatimi kruhmi šesť pretekárov v alpskom lyžovaní a štyria sánkari.

"Mimo hokejistov cestuje na zimné olympijské hry 28 športovcov v individuálnych disciplínach, z toho dvadsať je z banskobystrickej Dukly. Na tento počet som veľmi hrdý. Ide o magické číslo rovnajúce sa počtu našich armádnych športovcov na letných olympiádach. Vidieť, že nastal určitý historický zlom," netajil riaditeľ VŠC Dukla Roman Benčík na pondelkovom nástupe armádnych športovcov.

Za prítomnosti ministra obrany Slovenskej republiky Petra Gajdoša, ktorý sa štrnástim prítomným reprezentantom prihovoril týmito slovami: "Chcel by som vám popriať veľa športového šťastia a úspechov. Aby ste mali aj dobre nabrúsené nože a dobre namazané lyže. Priniesol som vám pamätné medaily, ktoré dostali armádni športovci odchádzajúci vlani na olympiádu do brazílskeho Ria de Janeiro. Poniektorým priniesli šťastie, napríklad Matejovi Tóthovi. Verím, že aj vám prinesú šťastie. Prišiel som za vami, pretože patríte do rezortu obrany, kde budeme všetci sledovať tak vaše úspechy ako i neúspechy. Pokladal som si za povinnosť vás povzbudiť."





Za športovcov vystúpila s krátkym príhovorom najúspešnejšia slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová. Tridsaťtriročná členka armádnej Dukly povedala: "Tak ako sme úspešní, tak sme občas aj neúspešní. Šport je o tom: buď sa darí alebo sa nedarí. Nie je tomu tak iba v športe, ale aj v živote sa to často stáva. Myslím si, že pokiaľ je silný klub, silné družstvo, tak sa dostavia aj úspechy. Budeme sa snažiť na zimných olympijských hrách obhájiť naše nasadenie a úsilie v sezóne. Držte nám palce."

Kuzminová venovala ministrovi obrany dar: krištáľovú trofej z januárových pretekov Svetového pohára v talianskej Anterselve, kde v pretekoch s hromadným štartom skončila na 2. mieste. Minister obrany Peter Gajdoš sa zdráhal toto jej osobné ocenenie prijať s odôvodnením, že ide o jej kus srdca, ktoré do súťaže vložila, ale napokon jej naliehaniu podľahol a vrúcne za dar poďakoval. Kuzminová je na Slovensku iba prvý deň a dlho sa tu nezdrží.





"Teším sa z návratu domov, aj keď budem iba dva dni doma. Som rada, že som v Banskej Bystrici. Máme za sebou dobre rozbehnutú sezónu, náročné preteky, veľa som toho prežila a prekonala, o niečo som zasa silnejšia. Vieme v tíme o slabých miestach, viem aj v čom som silná. Podľa mňa je to výhoda, keď ideme do takej súťaže ako sú olympijské hry s týmto vedomím a poznatkom,“ uviedla rodáčka z Ťumeňa žijúca v Banskej Bystrici a reprezentujúca Slovenskú republiku.

Nielen od biatlonistky Anastasie Kuzminovej očakávajú v Dukle jednu z olympijských medailí. Nádeje vkladajú v armádnom stredisku aj do alpských lyžiarok.

"Na posledných olympiádach sme vždy získali jednu z medailí. Aj teraz chceme, aby sme nejakú priniesli z Pjongčangu. Ak sa to nepodarí, nevadí, aj to patrí k športu, ale je to náš cieľ, sen a túžba. Určite si prajeme, aby na februárových zimných olympijských hrách zaznela slovenská hymna. Najväčšie ambície vkladáme do biatlonu a zjazdového lyžovania, ale s napätím očakávame, čo predvedie mladý tím sánkarov. Dostali šancu, sú to všetko amatérski športovci, tak dúfame, že ju chytia za správny koniec,“ dodal na margo ambícií na ZOH 2018 riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Roman Benčík.

