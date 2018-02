Foto: Prezident Kiska otvoril Slovenský dom na ZOH 2018 v Pjongčangu, želá si minimálne dve medaily

PJONGČANG / KANGNUNG 9. februára (WebNoviny.sk) - Za účasti prezidenta Andreja Kisku v piatok predpoludním miestneho času slávnostne otvorili Slovenský dom na XXIII. zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu (9.- 25. 2.).

Na oficiálnej časti, ale aj neskoršej recepcii, bol prítomný prezident Lotyšska Raimonds Véjonis a pozvanie Slovenského olympijského výboru prijalo aj niekoľko významných predstaviteľov domáceho aj medzinárodného športu na čele so šéfom Slovenského olympijského výboru Antonom Siekelom.

"Všetkým chcem zaželať, aby sa v Slovenskom dome cítili ako doma. Som presvedčený o tom, že počas Hier tu budeme mať dôvod na oslavy," uviedol Anton Siekel.

Na otvorení aj olympijskí víťazi

Medzi prítomnými boli aj viaceré známe persóny histórie svetového športu, nechýbali olympijskí víťazi - niekdajší skvelý sovietsky šprintér Valerij Borzov, jeho manželka a diva z gymnastických pódií Ľudmila Turiščevová, historicky najúspešnejšia poľská šprintérka a diaľka Irena Szewiňská, bývalý zlatý maďarský šermiar Pál Schmitt či český rýchlostný kanoista Martin Doktor, ktorý je na Hrách v Pjongčangu šéfom českej výpravy športovcov.





Dvojpodlažný "Slovak House" s rozlohou okolo 400 m2 bude počas ZOH 2018 k dispozícii športovcom, novinárom aj návštevníkom olympijských hier. Ponúkne dôstojné zázemie nielen na neformálne stretnutia či tlačové besedy s úspešnými športovcami, ale bude sa v ňom prezentovať slovenský šport, kultúra, hudba, tradície či gastronómia.

Súčasťou slávnostného otvorenia Slovenského domu bol aj krátky kultúrny program - ľudová pieseň v podaní speváčky Veroniky Strapkovej či vystúpenie mladých kórejských nádejí v taekwonde. Prítomní si vypočuli aj slovenskú a kórejskú hymnu.

Kiska tipuje dve medaily pre Slovensko

Návštevníci Slovenského domu si počas trvania ZOH 2018 môžu prezrieť aj výstavu Party v 21. storočí ako symbolu slovenskej ženy. Ide o limitovanú edíciu obrazov vytvorených kombinovanou technikou umelecky stvárnenej fotografie a maľby na plátne akrylovými farbami.

"Vždy je to nádherný pocit vidieť časť domova tak ďaleko od domova. Som rád, že máme Slovenský dom, lebo takýto reprezentačný stánok v Pjongčangu nemajú ani niektoré väčšie krajiny ako my. Som hrdý na to, že môžeme reprezentovať dobré jedlo, halušky, víno, borovičku, ale aj to všetko ostatné - najmä našu tradičnú pohostinnosť," uviedol prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.





Na otázku, čo si želá v podaní slovenských športovcov na nadchádzajúcich ZOH, Kiska odpovedal: "Bol by som veľmi rád, keby som niekoho mohol vidieť stáť na stupni víťazov a ideálne celkom hore. A môj tip na medaily? Verím, že budú minimálne dve. Konkrétne mená však neprezradím."

Kiska sa počas svojho týždňového pobytu v dejisku ZOH 2018 dostane na hokej, biatlon, či lyžovanie. "Pôjdem na ženský slalom, biatlon, ale uvidím aj prvý zápas našich hokejistov. Včera som bol za nimi v šatni. Sú odhodlaní pobiť sa o dobrý výsledok. Teším sa z toho a držím im prsty," zakončil prezident SR.

Otvárací ceremoniál ZOH 2018 v Pjongčangu (online)

Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Pozrite si náš nový Magazín !

Prvé lietajúce auto bez krídiel, ktoré si budete môcť reálne kúpiť

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.