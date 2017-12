Foto: Prezident Kiska obedoval s rodinami v núdzi, odovzdal im aj vianočné darčeky

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 24. decembra (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska si v nedeľu v Spišskej Novej Vsi počas vianočného obeda sadol za spoločný stôl s troma rodinami v núdzi. Pripomenúť tak chcel, že aj v tomto vianočnom čase sú na Slovensku rodiny, ktoré prechádzajú veľmi ťažkým obdobím.

„Na Vianoce sa stretávame so svojimi najbližšími, zasadáme si spolu za jeden stôl, želáme si šťastné a krásne Vianoce. Žiaľ, nie každá rodina má to šťastie, aby zasadla za rodinný stôl úplná, nie každá rodina má to šťastie, aby zasadla za stôl v plnom zdraví. Nie každá rodina si sadne za vianočný stôl, pri ktorom je toho dostatok, sú rodiny, ktoré trpia obrovskou chorobou,“ povedal prezident pre médiá.

V jednej z rodín bojujú s rakovinou

Vianočné sviatky sú podľa Kisku aj o tom, aby ľudia mysleli na tých, ktorí toľko šťastia v živote nemajú, žijú v núdzi a v problémoch a tiež o tom, ako im pomôcť.





V jednej z rodín, s ktorými prezident obedoval, sa bojuje s rakovinou, v ďalšej pred dvoma mesiacmi zomrela mama, v inej mama zomrela pred pár rokmi. Pripomenul, že aj jeho rodina prešla tento rok svojou vlastnou tragédiou. Pred viac ako dvoma mesiacmi totiž zomrel brat jeho manželky.

„Prvýkrát nebudeme sedieť všetci za jedným stolom. Dnešný štedrovečerný prípitok bude aj o slzách a spomienkach a bude aj o tom, aby sme si vážili rodinu a každý deň, ktorý môžeme stráviť so svojimi najbližšími,“ dodal.

Rodinám odovzdal aj darčeky

Po vianočnom obede prezident odovzdal rodinám aj darčeky, deti mali najviac potešiť tie, ktoré sú spojené s komunikáciou a mobilitou. Jedna rodina dostala sporák, ostatné rovnako niečo do domácnosti.

„Málokedy sa podarí, že by sme sa dostali na obed s prezidentom. Každý však pri obede povedal niečo veselé, berieme to s nadhľadom, pozeráme dopredu, už dosť sme prežili toho, čo nemuselo byť,“ povedal po stretnutí s prezidentom Jaroslav Budzák, ktorý prišiel na obed spolu so svojím synom.

Po návrate domov čakajú na prezidenta rodinné povinnosti, zapojí sa do posledných príprav. „V podvečer sa všetci stretneme, začíname spevom Tichej noci, potom je prípitok, oplátky, kapustnica, kapor, šalát, nejaký dobrý koláč a potom hurána darčeky,“ uzavrel prezident.

Ľuďom na Slovensku poprial, aby si sviatky užili v kruhu svojich najbližších v láske, šťastí, porozumení a aby vianočná nálada ostala v ich srdciach ideálne po celý budúci rok.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.