Foto: Pozor na nebezpečnú kozmetiku, make-up a púder obsahovali vlákna azbestu

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt viacerých nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Holandsku a Španielsku. Agentúru SITA o tom informoval hlavný hygienik Ján Mikas.





Ide o práškový make-up Shadow and Highlight kit, značky Claires, privezený z USA a púder Claires Compact powder, značky Claires, vyrobený v Číne. Našli v nich vlákna azbestu, a tak tieto výrobky predstavujú riziko vzniku rakoviny.

Ďalším nebezpečným výrobkom je zvhlčujúca emulzia Emulsión hidratante značky +B.O zo Španielska, výrobná dávka/typ: CN. 154186.4, čiarový kód: 8427734003763. Vo výrobku je prekročený limit mikroorganizmov. Je nepravdepodobné, že by baktéria infikovala zdravé osoby. Za určitých okolností by však mohla predstavovať hrozbu pre osoby, ktoré majú zdravotné problémy.

Spomínané výrobky sú v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch a mohli by sa nachádzať na aj Slovensku.

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt viacerých nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). Na snímke: Práškový make-up Shadow and Highlight kit, značky Claire’s, privezený z USA. Našli v nom vlákna azbestu, a tak výrobok predstavuje riziko vzniku rakoviny.Foto: SITA/Úrad verejného zdravotníctva.





Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt viacerých nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). Na snímke: Zvhlčujúca emulzia Emulsión hidratante značky +B.O zo Španielska, výrobná dávka/typ: CN. 154186.4, čiarový kód: 8427734003763. Vo výrobku je prekročený limit mikroorganizmov. Je nepravdepodobné, že by baktéria infikovala zdravé osoby. Za určitých okolností by však mohla predstavovať hrozbu pre osoby, ktoré majú zdravotné problémy.Foto: SITA/Úrad verejného zdravotníctva.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.