Foto: Osemročného chlapca zrazilo auto, hlavou narazil na čelné sklo a spadol na cestu

Chlapec hlavou narazil na čelné sklo a následne spadol na cestu. Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, vodička prešla do protismeru a narazila do dopravnej značky. Dieťa s vážnymi zraneniami letecky previezli do banskobystrickej nemocnice. Vodičke alkohol nezistili.