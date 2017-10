Foto: Odborári pochodovali za skorší odchod do penzie, Richterovi odovzdali svoje požiadavky

BRATISLAVA 14. októbra (WebNoviny.sk) - Niekoľko stoviek odborárov v sobotu v Bratislave pred budovou Ministerstva práce, sociálnych vecí rodiny SR žiadalo uzákonenie možnosti skoršieho odchodu do dôchodku a zavedenie stropu pre dôchodkový vek na úrovni 64 rokov.





Ministrovi práce a sociálnych vecí Jánovi Richterovi odovzdali predstavitelia odborového zväzu (OZ) KOVO list, v ktorom žiadajú vládu a parlament, aby tieto ich požiadavky premietol do legislatívnej podoby. Odborári chcú, aby sa v niektorých profesiách odchádzalo do tzv. preddôchodku už v 59 rokoch bez krátenia dôchodku.

Návrh predložia v budúcom roku

Pred dav odborárov predstúpil šéf rezortu práce a sociálnych vecí Ján Richter. "Pre mňa tie požiadavky nie sú nové, mali sme k nim už viacero stretnutí," povedal. Uzákonenie možnosti preddôchodku podľa neho ministerstvo práce a sociálnych vecí predloží do legislatívneho procesu v budúcom roku.

"Dnes na túto tému intenzívne rokujeme, komunikujeme, vedieme sociálny dialóg a som presvedčený, že dospejeme k istým kompromisom, ktoré odbory smerom k preddôchodku očakávajú," povedal odborárom Richter.





Vláda je podľa ministra Richtera pripravená viesť konštruktívny dialóg o strope pre penzijný vek. "Dokonca si myslím, že je treba ísť ďalej a možno sa treba vrátiť niekde," tvrdí.

Pri odchode do dôchodku by sa mala zohľadňovať aj výchova detí. "Nie materstvo, ale výchova detí," zdôraznil minister práce a sociálnych vecí. Ako uviedol, ministerstvo práce má záujem spolu so sociálnymi partnermi a koaličnými partnermi "urobiť všetko pre to, aby takáto novela v budúcom roku prešla".

Zohľadnenie výchovy detí

"Minimálne v podmienkach strany Smer-sociálna demokracia sme relatívne dosť ďaleko z hľadiska diskusie o zavedení stropu," povedal minister práce novinárom k určeniu maximálnej výšky dôchodkového veku. Ako spresnil, nechce tým však povedať, že sa Smer-SD úplne stotožňuje s požiadavkou na strop veku odchodu do dôchodku na úrovni 64 rokov.

"Otázka je otvorená, k tomu treba dospieť na základe analýzy," uviedol. Potvrdil tiež zámer pri odchode do dôchodku zohľadniť výchovu detí. "Dajme tomu do troch detí osoba, ktorá by ich vychovala, by mala nárok na skorší odchod do dôchodku bez akejkoľvek straty na výške dôchodku," povedal Richter. Zopakoval, že takáto novela zákona by mohla ísť do legislatívneho procesu v budúcom roku s predpokladanou účinnosťou od 1. januára 2019.





Možnosť odísť do tzv. preddôchodku by sa podľa Richtera mala týkať ľudí, ktorým chýba do riadneho dôchodkového veku 5 rokov. "Prostredníctvom prostriedkov, ktoré človek má nasporené aj cez tretí dôchodkový pilier, vyplatí podlžnosti voči Sociálnej poisťovni, dajme tomu za tých 5 rokov, aby nemali potom negatívny vplyv na výpočet dôchodku v období riadneho starobného dôchodku," objasnil šéf rezortu práce a sociálnych vecí zmysel preddôchodku.

Ľudia majú najviac nadčasov

OZ KOVO začalo s petíciou za skorší odchod do dôchodku. Odborári chcú vyzbierať 100-tisíc podpisov, aby sa petíciou zaoberal aj parlament. Šéf OZ KOVO Emil Machyna ešte v pondelok upozornil na to, že na Slovensku majú pracujúci ľudia najviac nadčasov a najviac pracujú v sobotu a v nedeľu.

"Preto chceme, aby ľudia, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke alebo na rizikových pracoviskách, mohli ísť skôr do dôchodku a aby sme zafixovali vek odchodu do dôchodku na 64 rokov," povedal. Ľudia na Slovensku sa totiž podľa Machynu dožívajú dôchodkového veku v inej zdravotnej pohode, ako je tomu v zahraničí.

Od začiatku tohto roka sa vek odchodu do dôchodku predlžuje o určený počet dní podľa priemernej strednej dĺžky života. Kým od začiatku tohto roka sa penzijný vek zvýšil o 76 dní, od začiatku budúceho roka to bude o ďalších 63 dní. V roku 2018 tak vek odchodu do dôchodku bude 62 rokov a 139 dní.

"Ak by to postupovalo tak, ako doteraz, tak dnes podľa odhadu by ľudia, ktorí sa narodili v osemdesiatych rokoch, išli do dôchodku v 67 rokoch," upozornil Machyna. Nevie si predstaviť, aby ľudia pri niektorých povolaniach pracovali v takto vysokom dôchodkovom veku.

Predlžovanie dôchodkového veku podľa toho, ako sa bude zvyšovať stredná dĺžka života, zaviedla bývalá vláda Roberta Fica ešte v roku 2012.

