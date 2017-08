Foto: Na Dúhový PRIDE prišlo vyše 2000 ľudí, svoj príhovor predniesla aj ombudsmanka Patakyová

BRATISLAVA 19. augusta (WebNoviny.sk) - Verejný ochranca práv má vždy stáť na strane tých, ktorých práva sú porušované alebo ohrozované. Ombudsman má svojím pôsobením prispievať k tomu, aby naša krajina bola lepším miestom pre všetkých ľudí. Na dnešnom festivale Dúhový PRIDE Bratislava 2017 to povedala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Po analýze Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd dospela Patakyová k názoru, že „Slovensko je v situácii, keď nerešpektuje práva osôb rovnakého pohlavia“.





Ombudsmanka bola na PRIDE prvýkrát

„Máme právo rozhodnúť, akú formu životného partnerstva okrem tradičného budeme podporovať,“ povedala Patakyová a pripomenula, že existuje množstvo ďalších prekážok. „Stretli sme sa s tým, keď sa ľudia nemohli dozvedieť o zdravotnom stave svojho partnera, a verím, že v našej spoločnosti nie sú pochybnosti, že túto situáciu je potrebné riešiť,“ skonštatovala.

Patakyová sa na Dúhovom PRIDE zúčastnila po prvý raz, ešte pred jeho začatím podporila LGBTI komunitu vyvesením dúhovej vlajky na okne svojej kancelárie. „Keď som dostala pozvanie na PRIDE, tak som sa zamyslela nad jeho poslaním, zvnútra prišlo rozhodnutie, a tak som tu,“ povedala Patakyová na úvod a vyslúžila si potlesk takmer dvojtisícového davu. Verejná ochrankyňa práv zareagovala aj na slová predstaviteľov Slovenskej národnej strany (SNS) a pripomenula im, že dúhovú vlajku nevyvesila na priečelí budovy, k slovenskej vlajke a vlajke Európskej únie, ale iba na okne kancelárie. Dodala, že ju zvesí až po skončení Dúhového PRIDE.

Dvojité zátarasy a polícia

Ombudsmanka pripomenula, že podľa ústavy je nestranná a aj pri skladaní sľubu jej kládli na srdce, aby sa zasadzovala za dodržiavanie ľudských práv. Predstaviteľom SNS odkázala, že ak majú pocit, že ich sklamala a oklamala, tak ju to veľmi mrzí. Ombudsmanka vraví, že môže zatiaľ iba upozorňovať na porušovanie práv sexuálnych menšín a ostatné záleží najmä od racionálneho postoja zákonodarcov. „Keby som mala tie odkazy brať ako pokyny, potom by som to mohla brať, ale ja ich z titulu svojej inštitúcie musím vnímať, no vyhodnotiť ich musím vnútorne a sama,“ uviedla Patakyová a na otázku, či podporí PRIDE aj na budúci rok odpovedala, že by bola šťastná, keby sa situácia vyriešila a ona by už na odopieranie práv sexuálnych menšín nemusela viac upozorňovať.

Siedmy ročník podujatia Dúhový PRIDE sa začal v sobotu o 13:00 na Hviezdoslavovom námestí. Podľa jedného z hlavných organizátorov Martina Macka sa na pochode zúčastnilo viac než 2 000 ľudí. V prvej časti podujatia vystúpili s príhovormi hostia, okrem ombudsmanky Márie Patakyovej i evanjelický teológ Ondrej Prostredník a transgendrová DJ-ka Matia, známa pod umeleckým menom B-Complex. Pochod sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia, účastníkov festivalu oddeľujú od okolia dvojité zátarasy a okolie stráži polícia. Pochod mestom sa začne okolo 15:00 a organizátori pripomínajú, že účastníci, ktorí prídu na poslednú chvíľu, sa už do sprievodu nemusia dostať.





Koná sa aj pochod Hrdí na rodinu

Dúhový PRIDE je pestrofarebnou prechádzkou ulicami Starého mesta, počas ktorej sa k LGBTI ľuďom pridávajú ich rodiny, priatelia, kolegovia a známi, aby ukázali, že ide o úplne bežných ľudí, ktorí chcú mať rovnakú šancu na plnohodnotný život ako všetci ostatní. Podujatie moderuje Ludwig Bagin, headlinerom je kapela Puding pani Elvisovej. Tohtoročný pochod podporili i viaceré významné slovenské výtvarníčky a výtvarníci.

V reakcii na Dúhový PRIDE sa v Bratislave koná i ďalší pochod Hrdí na rodinu. Živá reťaz sa začala o 14:30 pred Národnou radou SR. Podľa jedného z organizátorov podujatia Antona Chromíka je mottom tohto ročníka heslo: „Nevynášame tmu, ale zapaľujeme svetlo!“ Pochod prejde po Zámockej ulici, cez Michalskú bránu až na Hlavné námestie.

