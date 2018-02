Foto: Minister Lajčák niesol olympijskú pochodeň, ocenil spojenie kórejských republík

PJONGČANG 9. februára (WebNoviny.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák má za sebou v kórejskom Pjongčangu beh s olympijskou pochodňou a tvrdí, že to bol pre neho obrovský zážitok.

Dávnoveký symbol hier starých Grékov držal v ruke niekoľko minút, kým prebehol určený 150-metrový úsek a potom ešte zapózoval zástupcom médií.

Symbolika spočíva aj v tom, že oheň prevzal z rúk prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Thomasa Bacha. Obaja mali na sebe olympijské oblečenie v bielo-žltých farbách.

Púť po celom svete

Štatefa s ohňom práve v piatok ukončí svoju niekoľkomesačnú púť po celom svete. Najbližších 16 dní bude horieť na Olympijskom štadióne v Pjongčangu počas trvania XXIII. zimných olympijských hier.





"Je to úžasný pocit a zároveň veľké vyznamenanie. Niečo podobné som ešte nezažil," reagoval Miroslav Lajčák po svojom športovom výkone s pochodňou.





Lajčák v súčasnosti pôsobí aj vo funkcii predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, čo je protokolárne najvyšší post v rámci OSN, reprezentujúci všetkých 193 štátov. V tejto súvislosti pripomenul, že vo Valnom zhromaždení OSN jednohlasne prijali rezolúcie o Olympijskom prímerí.

"Je v tom veľká symbolika a zároveň výraz vďačnosti, MOV mi dal túto ponuku zabehnúť časť trasy s pochodňou a ja som ňou hrdý a poctený, veľmi som si to užil," pokračoval Lajčák.

Zloženie zbraní počas olympiády

Jeden z vrcholných predstaviteľov slovenskej diplomacie vo svete mimoriadne oceňuje myšlienku zloženia zbraní počas vrcholného športového sviatku, akým sú olympijské hry. ZOH v Kórejskej republike považuje za špecifické aj vzhľadom na symboliku dočasného spojenia dvoch politicky a ekonomicky mimoriadne rozdielnych kórejských republík.

"Faktor spojenia dvoch Kóreí je jedným z najväčších motívov týchto hier. Považujem ho za dôležitých aj pre možný začiatok novej etapy vzájomných vzťahov," uviedol Lajčák.

Na ZOH je hosťom šéfa MOV Thomasa Bacha a kým znova odletí do New Yorku, chce sa pozrieť aj na niektoré športoviská. "Určite by som chcel stihnúť rýchlostné preteky biatlonistky Naste Kuzminovej a asi aj niektorých slovenských športovcov v kvalifikáciách," uzavrel Lajčák.

