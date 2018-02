Foto: Klaudia Medlová v kvalifikácii big air spadla, nepostúpila do finále na ZOH 2018 v Pjongčangu

PJONGČANG 19. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Klaudia Medlová nepostúpila do finále disciplíny big air snoubordistiek na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu.

Dvadsaťštyriročná Liptáčka totiž skončila v pondelkovej kvalifikácii na 23. mieste, miestenku do boja o medaily získala dvanásť najlepších.

Slovenka v prvom kole dostala za svoj výkon 30,75 bodu. v druhom sa zlepšila na 50,50 bodu. Na prienik ďalej to však ani zďaleka nestačilo, potrebných bolo aspoň 76,25 bodu. Najlepší výkon v kvalifikácii predviedla Rakúšanka Anna Gasserová (98,00 b.). Finále slopestylu snoubordistiek je na programe v piatok 23. februára.





Klaudia Medlová sa v pondelok v prvom kole pokúsila o backside 10 double cork, pri dopade však spadla. Neustála ani fontside 720 double 10 v druhom kole, keď trik príliš pretočila. Sympatická slovenská športovkyňa na ZOH 2018 štartovala aj v slopestyle, no v odkladanej súťaži v oboch jazdách spadla vinou silného nárazového vetra a obsadila konečné 24. miesto.

"Som veľmi sklamaná, prvýkrát v kariére som si aj poplakala a nechala priechod emóciám. Do kvalifikácie som išla s trikom, o ktorom som vedela, že bude stačiť do najlepšej trojky. Nebola šanca predviesť niečo ľahšie, keďže pri vysokej úrovni pretekov by som nemala šancu na úspech. Každá z nás musela zvoliť najťažší trik, aký vedela. Ten môj som predtým nerobila príliš dlho, ani v tréningu som ho neustála. Som veľmi smutná, ale zároveň motivovaná do ďalšej sezóny, kde chcem byť lepšia. Možno aj na ďalšej olympiáde," uviedla Klaudia Medlová.

Klaudia Medlová sa v pondelok v prvom kole pokúsila o backside 10 double cork, pri dopade však spadla. Neustála ani fontside 720 double 10 v druhom kole, keď trik príliš pretočila. Pjongčang, 19. február 2018.Foto: SITA/AP.

ZOH 2018 v Pjongčangu





SNOUBORDING



Ženy – big air – kvalifikácia: 1. Anna Gasserová (Rak.) 98,00 b. (1. kolo 88,25 / 2. kolo 98,00), 2. Juka Fudžimoriová (Jap.) 94,25 (82,00 / 94,25), 3. Reira Iwabučiová (Jap.) 92,75 (80,00 / 92,75), … 23. Klaudia Medlová (SR) 50,50 (30,75 / 50,50) – nepostúpila do finále

Zimné počasie ešte bude pokračovať

Pozrite si náš nový Magazín !

Papuče, vankúše a stoličky sa samé upracú. Aj takto sa dá propagovať parkovací systém

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.