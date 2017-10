Foto: Kerio ovládol Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, Jerotichová s traťovým rekordom

KOŠICE 1. októbra (WebNoviny.sk) - Keňan Reuben Kerio sa stal víťazom hlavnej súťaže mužov na 94. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Mladý, iba 23-ročný Kerio triumfoval po sóle v záverečných štyroch kilometroch výkonom 2:08:11 h, ktorým sa zaradil do prvej desiatky najrýchlejších maratóncov v košickej histórii. Zároveň si výrazne zlepšil osobný rekord.

Na druhej priečke dobehol rovnako v osobnom maxime do cieľa Etiópčan Fikre Robi (2:08:35), tretí skončil ďalší Keňan Richard Sigei (2:09:05). Najlepší Slovák Tibor Sahajda dosiahol skvelý čas 2:18:44 h a dobehol na 9. mieste. O 5 minút si vylepšil svoj "osobák" a splnil aj limit na ME 2018 v Berlíne. Hneď za ním finišoval druhý najlepší Slovák Jozef Urban, ktorému o necelých 50 sekúnd ušiel limit na ME 2018 (2:21:49).

Jerotichová splnila želanie organizátorov

Medzi ženami zvíťazila Keňanka Cheila Jerotichová a časom 2:27:34 h splnila želanie organizátorov o novom traťovom rekorde, Ten doterajší mal hodnotu 2:27:47 h a patril Ašete Didove z Etiópie z roku 2013.

Aktuálna víťazka Jerotichová zdolala takmer o dve minúty krajanku Sheilu Chepkechovú (2:29:13), tretia skončila do tretice Keňanka Emily Samoeiová (2:31:17). Bežkyňa z Kene na MMM predtým triumfovala aj v rokoch 2008, 2012, 2014.





Víťaz medzi mužmi Kerio potvrdil dominantné postavenie kenských maratóncov na východe Slovenska. Keňania vyhrali 10 z ostatných 11 košických maratónov a pre vytrvaleckú superveľmoc pridal 15. triumf medzi mužmi. Keňania sa tým dostali pred Maďarov na čelo historického poradia v Košiciach.

"Som veľmi rád, že som zvíťazil a utvoril si skvelý osobný rekord. Po 38. km som už videl, že môžem zvíťaziť. V Košiciach sa mi všetko páčilo a o rok sa sem chcem opäť vrátiť," povedal víťaz Reuben Kerio v prvej reakcii pre RTVS.

"Nečakal som až taký kvalitný čas, ale kvalitne som trénoval a som rád. Na 24. km sa to začalo lámať, zrýchlil som a potom som už nespomaľoval. V posledných 4 km som už mal poriadny krízu, pichalo ma v boku, ale ľudia mi pomohli, priali. Keď som počul, Tibor, Tibor... hnalo ma to dopredu. Víťazstvo nad Jozefom Urbanom vôbec neprežívam. Podstatné je, že sme obaja dobehli do cieľa v osobných rekordoch," povedal Tibor Sahajda v prvej reakcii pre RTVS.

Ideálna teplota pre vytrvalcov

Už od úvodných kilometrov sa vpredu sformovala 12-členná skupina afrických bežcov so všetkými favoritmi. Jej súčasťou boli aj dvaja pretekári, ktorí sa prioritne starali o tempo. Medzičasy 29:56 min na 10. km a 44:56 min na 15. km dávali tušiť, že v Košiciach sa v prvý októbrový deň môžu zrodiť rekordné časy. Bežalo sa bez dažďa pri ideálnej teplote pre vytrvalcov 12 - 14 °C.

Na obrátke na Hlavnej ulici, čiže méte polmaratónu 21,1 km mali favoriti medzičas 1:03:28 h, výborne na tom boli aj dvaja najlepší Slováci Tibor Sahajda a Jozef Urban (1:10:18 h), bojujúci aj o limity na budúcoročný európsky šampionát v Berlíne.

Čas 1:30:38 h Keňana Raymonda Chogeho na 30. km bol stále o 14 sekúnd lepší ako pri rekordnom behu Lawrencea Kimaiya z roku 2012. Po 30 km odstúpil prvý z dvoch kenských "vodičov" a v súboji o víťazstvo zostalo už len 7 Afričanov. V tom čase bol už zo Slovákov najlepší osamotený Sahajda, ktorý ušiel svojmu rivalovi Urbanovi.

20. výročie zorganizovania MS v polmaratóne

Na 35. km už bez "vodičov" mala trojica Keňanov a s nimi Etiópčan Fikre Robi medzičas 1:46:00 h, čo znamenalo, že tempo sa spomalilo a traťový rekord už nebol reálny. Medzi 38. a 39. km nastala rozhodujúca chvíľa pretekov, keď sa Keňan Reuben Kerio vzdialil Etiópčanovi Robimu a rútil sa v ústrety víťazstvu.

Na 40. km mu namerali 2:01:22 h, čo už bol o minútu horší čas ako pri traťovom rekorde spred piatich rokov. Kerio napokon svoju snahu dotiahol do víťazného konca. Najlepší Slovák Sahajda dobehol do cieľa vo výbornom čase 2:18:44 h, ktorým výrazne zlepšil svoj osobný rekord a vybojoval si miestenku na budúcoročné majstrovstvá Európy v Berlíne.

Deväťdesiaty štvrtý ročník MMM sa niesol aj v znamení 20. výročia zorganizovania MS v polmaratóne v Košiciach v roku 1997, doposiaľ jediného atletického svetového šampionátu, ktorý sa konal na slovenskom území. Úspešné MS osobne v Košiciach pripomenula vtedajšia víťazka súťaže žien Keňanka Tegla Loroupeová, ktorá 4. októbra 1997 získala prvý zo svojich troch titulov majsterky sveta v polmaratóne.

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach

výsledky

Muži: 1. Reuben Kerio 2:08:11 h, 2. Fikre Robi (Et.) 2:08:35, 3. Richard Sigei (Keňa) 2:09:04, … 9. Tibor Sahajda 2:18:44, 10. Jozef Urban 2:21:49.

Ženy: 1. Cheila Jerotichová 2:27:34 – nový traťový rekord, 2. Sheila Kepkechová 2:29:13, 3. Emily Samoeiová (všetky Keňa) 2:31:15.

