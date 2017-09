Foto: Kaliňák prišiel na rokovanie vlády tandemovým bicyklom, Richter na „lenivom“ elektrobicykli

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) – Tandemové bicykle, elektrobicykel a elektromobil boli alternatívne dopravné prostriedky, ktoré v stredu využili ministri v rámci Európskeho týždňa mobility.

"Lenivý" elektrobicykel ministra Richtera

Ministri vnútra a obrany Robert Kaliňák a Peter Gajdoš využili tandemový bicykel, minister práce Ján Richter prišiel na elektrobicykli a šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga na elektromobile.





Ako pred rokovaním vlády povedal Kaliňák, tandemový bicykel mal od dobrovoľného hasičského zboru v Bolerázi. Richter priznal, že elektrobicykel „je lenivý“ a on ťahal viac ako motor. Verí však, že to inšpiruje aj ďalších.

Niektorí využili kolobežky

Podľa Žigu by bolo zvláštne, ak by neprišli na elektromobile, keďže práve jeho rezort tieto autá propaguje. V elektromobiloch je podľa neho budúcnosť, ich podpora stúpa aj vo svete.

Podľa Žigu na ministerstve uvažujú, že budú pokračovať v programe dotácií na elektromobily aj v budúcnosti. Ako ďalej pokračoval, bolo by potrebné dopracovať dojazd, ale po meste je to „úplne super, má to lacnú prevádzku“.

Niektorí štátni tajomníci v stredu využili kolobežky, iní ministri prišli tradične na autách.

Podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák na bicykli (vpravo) počas príchodu ministrov na rokovanie vlády SR alternatívnou dopravou v rámci Európskeho týždňa mobility cez tzv. autobránu pred zasadnutím 70. schôdze vlády SR. Bratislava, 20. september 2017.





Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (vľavo) počas príchodu ministrov na rokovanie vlády SR alternatívnou dopravou v rámci Európskeho týždňa mobility cez tzv. autobránu pred zasadnutím 70. schôdze vlády SR. Bratislava, 20. september 2017

Minister hospodárstva SR Peter Žiga počas príchodu ministrov na rokovanie vlády SR alternatívnou dopravou v rámci Európskeho týždňa mobility cez tzv. autobránu pred zasadnutím 70. schôdze vlády SR. Bratislava, 20. september 2017.

