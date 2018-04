Foto: Hokejisti Banskej Bystrice oslávili s fanúšikmi víťazstvo v Tipsport lige

BANSKÁ BYSTRICA 26. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice sa vo štvrtok večer stretli so svojimi priaznivcami na námestí SNP v meste pod Urpínom, aby sa s nimi potešili zo zisku majstrovskej trofeje v najvyššej slovenskej súťaži, triumfovali druhýkrát v rade.

Pred približne 1500 fanúšikmi vystúpili najprv všetci členovia realizačného tímu a po nich aj samotní hokejisti. Chýbal len útočník Pavol Skalický.

Víťazný pohár vyniesol na pódium vzrastom menší, iba 25-ročný americký útočník v službách "baranov" Cason Hohmann. Šampanské si hráči najviac šetrili na prezidenta klubu Juraja Kovala, ktorého dodatočne vyzvali, aby prišiel medzi aktérov.

Tím dostal od primátora dary

Zábavu najviac rozprúdil rôznymi naučenými slovenskými výrazmi a sloganmi 28-ročný útočník z Kanady Éric Faille. Ten bol v utorňajšom rozhodujúcom siedmom finálovom zápase v Trenčíne proti domácej Dukle (5:1) pri všetkých góloch mužstva, dvakrát skóroval. Dav ľudí vyburcoval k známym popevkom, najviac rezonoval ten, ktorý vlani vymyslel jeho spoluhráč Mário Lunter v znení: "My sme majstri, no a čo..."





Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko daroval majstrovskému tímu veľký puk s označením aktuálnej sezóny 2017/2018 s motívmi titulu, nechýbal ani pamätný list. "Je to skvelé, ľudia sú úžasní, zaslúžia si takéto oslavy. Sme vďační za ich podporu, aj vďaka nim sme druhýkrát v rade vyhrali titul. Nebolo to jednoduché," povedal skúsený kapitán banskobystrického tímu Tomáš Surový, ktorý v 36 rokoch poprel úvahy o tom, že by s aktívnou hráčskou kariérou skončil: "Určite ešte rok budem hrať, no nerozhodol som sa, či začnem prípravu s mužstvom hneď od začiatku. Možno sa pripojím neskôr. Dohodnem sa na tom s prezidentom klubu pánom Kovalom."

Banskobystrických hokejistov teraz čaká aj viacero charitatívnych akcií s majstrovským pohárom, na ktoré sa vedno s kapitánom Surovým všetci tešia. Nezúčastní sa na nich však tréner Vladimír Országh, ktorý sa v piatok pripojí v úlohe asistenta kormidelníka slovenskej reprezentácie k národnému tímu pred začínajúcimi sa majstrovstvami sveta v Dánsku.

"Sme radi, že na banskobystrické námestie prišlo vo štvrtok večer veľa ľudí napriek nepriaznivému počasiu. Toto je odmena pre každého z nich ako aj pre chlapcov, majiteľov klubu a celý realizačný tím. Všetci sme dúfali, že posledný zápas sezóny bude víťazný, a to sa nám prihodilo, čo je úžasné. Sú to krásne pocity," netajil kouč Országh, ktorý by si rád takéto majstrovské oslavy vychutnal v Banskej Bystrici aj do tretice už o rok: "Boli by sme naozaj šťastní, ak by to o rok opäť vyšlo. Musíme však rátať s tým, že v lete bude znovu veľký prievan v kabíne. O úspešných hráčov, ktorí sú majstrami, je vždy veľký záujem. Uvidíme, ako to vyskladáme na budúcu sezónu. Banská Bystrica si za posledné obdobie urobila meno, hrala vždy na špici, štyri roky po sebe bola vo finále, takže ambície nebudú iné."

Češík sa na pódiu ukázal so synom

Banskobystrický rodák, 29-ročný center Matej Češík, zažil majstrovské oslavy za ostatných päť rokov až štyrikrát. Prvé dve v Košiciach a ďalšie dve práve pod Urpínom, kde od malička vyrastal. Pre agentúru SITA netajil emócie: "Vždy je najemotívnejšia posledná oslava, takže je tomu i teraz tak. Momentálne sú emócie najsilnejšie, navyše ich umocňuje fakt, že sa o titule rozhodlo až v siedmom zápase. O to sú tieto oslavy krajšie. Výnimočné sú pre mňa i preto, že na pódium som mohol ísť prvýkrát s mojím polročným synom. Už sa teším na fotky. Som veľmi rád, že po narodení môjho syna som mohol osláviť titul. Chcem sa teraz po sezóne venovať viac jemu, byť doma a kočíkovať ho."

Po skončení osláv čakala na banskobystrických hráčov v daždivom počasí autogramiáda. Na námestí SNP sa predávali aj špeciálne majstrovské tričká či hrnčeky. O viaceré suveníry s aktuálnym titulom bol značný záujem.

