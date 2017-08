Foto: Hamšík dostal na reprezentačnom zraze špeciálny darček, do auta sa mu nezmestí

ŠAMORÍN 28. augusta (WebNoviny.sk) - Špílmacher slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík prišiel v pondelok podvečer pozitívne naladený do Šamorína na zraz pred duelmi proti Slovinsku (hrá sa 1. septembra o 20.45 h v Trnave) a Anglicku (4. 9. o 20.45 h SELČ v londýnskom Wembley) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do Ruska.

Vo svojom talianskom klubovom pôsobisku SSC Neapol si pripísal on i jeho spoluhráči výborný štart do novej sezóny 2017/2018. "Partenopei" zvládli nielen úvodné dve vystúpenia v Serie A (na úvod uspeli na pôde Hellasu Verona /3:1/ a v 2. kole ligovej súťaže aj doma proti Atalante Bergamo /3:1/), tím spod Vezuvu sa kvalifikoval cez francúzsky Nice (výsledky: 2:0 doma a 2:0 vonku) aj do skupinovej fázy prestížnej Ligy majstrov.



Darček vystaví k ihriskám

"Už sme odohrali štyri oficiálne súťažné zápasy v tejto sezóne. Vo všetkých sme zvíťazili, takže som dobre naladený," vyjadril sa krátko ku klubovému účinkovaniu pred zástupcami médií Hamšík, ktorému v Šamoríne urobil veľkú radosť špeciálny a originálny darček. K nedávnym 30. narodeninám (oslávil ich pred mesiacom 27. júla, pozn.) mu futbaloví fanúšikovia venovali unikátnu obrovskú pohľadnicu (rozmery 5 x 2,5 metra) s originálnymi fotografiami a blahoželaniami - odkazy na sociálne siete mu poslalo vyše 600 priaznivcov a zásluhou partnerskej poisťovne sa dostali teraz až k samotnému hráčovi.

"Určite je to veľmi kreatívny a milý darček. Naozaj, veľmi ma to potešilo. Aj tie gratulácie od fanúšikov na zadnej strane obrovskej pohľadnice, veľmi im za to ďakujem. Vzhľadom na rozmery to asi do auta nedám. Keďže Generali je sponzorom mojej futbalovej školy Jupie v Banskej Bystrici, tak to vystavím niekde k ihriskám," skonštatoval s úsmevom prekvapený a dojatý Hamšík.

Zlé výsledky so Slovinskom

Šesťnásobný najlepší futbalista Slovenska však už následne preladil na tému reprezentácie. Najbližší súper Slovinsko je pre futbalistov SR doslova "zakliaty", svedčí o tom doterajšia bilancia: v piatich zápasoch Slováci ešte ani raz nezvíťazili (0 - 2 - 3, skóre 2:6), pričom v ostatných troch konfrontáciách ťahali za kratší koniec - naposledy v tejto kvalifikácii 8. októbra 2016 na štadióne Stožice v Ľubľane (0:1). "Slovinsko? Čo som ja proti nim hral, mám iba zlé výsledky a skúsenosti - tri prehry. Azda to už v piatok zlomíme, dúfam, že na vypredanom trnavskom štadióne a pred dobrou diváckou kulisou sa pobijeme o priaznivý výsledok," vyjadril sa Hamšík.

Pri neúčasti Martina Škrtela a Jána Ďuricu, ktorí pre kartový trest musia nútene pauzovať proti Slovincom, je líderská pozícia a väčšia ťarcha zodpovednosti v Hamšíkovom prípade ešte výraznejšia. Mužstvo i fanúšikovia sa budú spoliehať na jeho veľké futbalové kvality. "Ja to vnímam tak, že na ihrisku je jedenásť futbalistov, nie iba jeden. Buď vyhráme ako kolektív alebo sa nevyhrá. Je to všetko na nás, všetkých jedenástich, ktorí nastúpime na trávnik. Zabojujeme aj za Maťa i Jana, ktorí nám budú určite chýbať. Žiaľ, musíme to proti Slovinsku zvládnuť aj bez nich," zdôraznil Marek Hamšík, ktorý v doterajších 97 vystúpeniach v najcennejšom drese strelil 21 gólov.

Všetko je otvorené

Slovákom patrí po šiestich odohraných kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. V tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala spomenutá prehra v Slovinsku (0:1), trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0), výhra na Malte (3:1) a naposledy júnový úspech v Litve (2:1). Anglicko je so 14 bodmi lídrom "efka", Slovensko má 12 bodov, Slovinsko jedenásť, Škótsko osem a Litva päť. Malta zatiaľ nebodovala. Aj na záver kvalifikácie čaká zverencov trénera Jána Kozáka dvojzápas - v októbri sa predstavia v Škótsku (5. 10.) a doma proti Malte (8. 10.).

Na otázku, čo hovorí na možnosť priameho postupu Slovenska na svetový šampionát z 1. miesta, reagoval Marek Hamšík slovami: "Prečo nie? Sny sú na to, aby sa splnili. Momentálne strácame na vedúcich v tabuľke Angličanov iba dva body, všetko je otvorené. My však v prvom rade myslíme na najbližší zápas proti Slovinsku, ktorý je veľmi dôležitý. Až potom sa sústredíme na Angličanov a duel proti nim. Ak by sme nevyhrali v piatok v Trnave, ale postúpili na svetový šampionát do Ruska, tak by som to bral. Bolo by to v pohode. Srandy však bokom, určite chceme v piatok proti Slovincom uhrať dobrý výsledok, teda zvíťaziť, aby sme si nejako zabezpečili to druhé miesto. Potom môžeme cestovať do Anglicka popasovať sa s nimi možno aj o prvú priečku. To už bude zápas o niečom inom. Vieme, že Anglicko je favorit tejto skupiny, oni si idú jednoznačne za prvým miestom."

