Foto: Daniela Hantuchová sa rozlúčila s kariérou, na kurte sa predstavili viaceré celebrity

BRATISLAVA 15. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Daniela Hantuchová ukončila profesionálnu kariéru po osemnástich rokoch vo veľkom štýle na 10. vydaní exhibičnej megašou Tennis Champions v bratislavskom Národnom tenisovom centre (NTC).

V hľadisku sa objavil napríklad prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan, tréner národného hokejového tímu Craig Ramsay či niekdajšia výborná tenistka Janette Husárová.

Haas vyprovokoval Hrbatého

V úvodnom zápase hranom na dva supertajbrejky proti sebe nastúpil miláčik domáceho publika Dominik Hrbatý proti niekdajšiemu druhému mužovi svetového singlového rebríčka ATP Nemcovi Tommymu Haasovi. Duel bol od začiatku vyrovnaný, no mierne navrch mal domáci hráč. Prvý supertajbrejk patril napokon vďaka skvelému finišu Haasovi.





Nemec počas prestávky Hrbatého vyprovokoval, keď mu pripomenul, že pred 25 rokmi dostal cestný skúter za triumf na turnaji v Janove v kategórii do 14 rokov práve po víťazstve nad Bratislavčanom. Podobný skúter sa objavil aj na kurte a Hrbatý si na ňom do sýtosti zajazdil, hoci údajne to bola jeho premiéra. Tridsaťdeväťročného Slováka to naštartovalo k zlepšenému výkonu a v druhom supertajbrejku triumfoval 10:4. Tenisti sa dohodli, že o víťazovi rozhodne klasický tajbrejk. Za stavu 0:3 si Hrbatý vypýtal pomoc od skúseného trénera Mariána Vajdu, ktorý bol v hľadisku. Vajdov tip však nezabral a Haas triumfoval pomerom 7:3.

Po úvodnom dueli nasledovalo vystúpenie tanečníkov z televíznej súťaže Lets dance, medzi ktorými nechýbala ani Hantuchová. Práve ona nastúpila v druhom stretnutí proti Belgičanke Kim Clijstersovej, ktorý sa hral na jeden víťazný set. Niekdajšia líderka svetového singlového rebríčka WTA bola v Bratislave vôbec prvýkrát. Na kurt sa počas zápasu dostali okrem tanečníkov zo skupiny Arytmia napríklad hokejisti Dušan Pašek ml. a Tomáš Surový, ktorí si s tenistkami zahrali dva gemy. Rodáčka z Popradu napokon po vyrovnanom priebehu svoju poslednú dvojhru v kariére vyhrala aj s pomocou slovenského empajrového rozhodcu Michala Varmusa 6:5.





Ako v erotickom filme

"Ďakujem, že môžem tento okamih zdieľať so všetkými prítomnými. Sú to okamihy, ktoré budem mať navždy v srdiečku. Myslela som si, že skončiť pre mňa nebude problém, no keď niečo robíte celý život, ostane to vo vás navždy," povedala Hantuchová so slzami v očiach.

V následnej aukcii investovali ľudia na tribúnach dovedna 18 400 €, spolu so vstupenkami to činilo pre nadáciu Stars for stars 33 000 €, ktoré použijú na charitatívne účely.

"Nemôžem sa sústrediť, je to tu ako v erotickom filme," poznamenal Hrbatý počas rozcvičky pred posledným súbojom večera, ktorý tenisti odohrali s mikrofónmi. Záverečným zápasom bola štvorhra a nastúpili v nej Clijstersová s Hrbatým proti Hantuchovej s Haasom. Hralo sa opäť na dva víťazné supertajbrejky. V prvom zvíťazila dvojica Hantuchová - Haas. V druhom supertajbrejku sa na kurte predstavil i Šatan, ktorý napriek elegantnému oblečeniu nahradil na chvíľu Hrbatého. Posledný supertajbrejk ovládla slovensko-nemecká dvojica pomerom 13:11. Poslednú loptičku v kariére získala Hantuchová. Dodatočný gem odohrala počas standing ovation Národného tenisového centra proti olympijskému víťazovi zo Soulu Milošovi Mečířovi ml., ktorý ju podľa jej slov priviedol k tenisu.

Mečíř bol tenisovou inšpiráciou Hantuchovej

"Je to veľmi emocionálne. Pamätám si, keď som končila kariéru akoby to bolo včera, i keď to bolo pred piatimi rokmi. Daniela bola počas kariéry veľká profesionálka," povedala Clijstersová. "Ďakujem Daniele, bol to pre ňu veľký večer. Kim, Daniela, Dominik i Mečíř sú veľkí šampióni. Bol to pre ňu asi najlepší spôsob, ako sa rozlúčiť s tenisom," doplnil ju Haas. "Dvakrát som na tomto kurte plakal. Raz, keď som sa lúčil s kariérou ja a a druhýkrát teraz. Daniela bola svetová tenistka, ktorá si zaslúži rešpekt," zložil poklonu svojej krajanke a víťazke Fed cupu z roku 2002 Hrbatý.





"Tenis som prvýkrát videla v televízii, keď hral Mirosav Mečíř finále na OH v Soule a odvtedy som chcela hrať tenis i ja a dostať sa na olympiádu. Pán Mečíř bol od piatich rokov mojou tenisovou inšpiráciou a zaspávala som s mojou malou raketkou a jeho podpísanou fotkou. Takisto ďakujem mojim rodičom, bez ktorých by som tu dnes nestála," zavŕšila Tennis Champions 2017 Hantuchová.

