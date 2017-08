Floridu sužuje tropická búrka Emily, bez energie je približne 18-tisíc domácností

Emily, ktorá v pondelok zoslabla na tropickú depresiu, okrem toho štát na juhovýchode USA trápi silnými lejakmi. Meteorológovia predpokladajú, že v jej dôsledku napadá v niektorých oblastiach od 50 do 100 milimetrov zrážok, no na jednotlivých miestach to môže byť až 200 milimetrov.