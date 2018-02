Fínky ovládli škandinávske derby, v semifinále ZOH 2018 v Pjongčangu si zahrajú aj ruské hokejistky

Olympijské športovkyne z Ruska postúpili do semifinále, v sobotňajšom štvrťfinálovom súboji si poradili so Švajčiarkami hladko 6:2. O postupe však rozhodli až v tretej tretine, ktorú vyhrali 3:0. Švajčiarky v tomto súboji dokonca viedli 2:1, no už po druhej časti prehrávali 2:3 a v tretej časti inkasovali hneď trikrát.