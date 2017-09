FinGO spolu so silnými partnermi dokáže ročne sprostredkovať cez 300 miliónov eur v hypotékach

BRATISLAVA 22. septembra 2017 (WBN/PR) – Unikátne prepojenie offline a online sveta finančného sprostredkovania, ktoré uviedla na slovenský trh spoločnosť FinGO, stavia na dlhoročných skúsenostiach a špičkovom manažmente. Aj vďaka tomu sa do tohto projektu zapája už cez 40 obchodných partnerov, s ktorými bude FinGO robiť produkciu vo výške 300 miliónov € v hypotékach, 1.800.000€ v životnom poistení, viac ako 1.500.000€ pri neživotnom poistení, a to je len začiatok.



Otvorená finančno-poradenská spoločnosť FinGO, a.s. postavená na princípoch brokerpoolu prišla s novým moderným nástrojom pre finančných sprostredkovateľov a za krátky čas si získala silných partnerov. Ide o projekt, ktorý umožňuje spojiť offline a online svet finančného sprostredkovania a vytvoriť tak trhovisko obchodných príležitostí.

Spoločnosť FinGO sa za veľmi krátky čas stala silným hráčom



Dnes za spoločnosťou FinGO stoja obchodní partneri, ktorí ročne sprostredkujú cez 300 miliónov € v hypotekárnych úveroch. V životnom poistení je to viac ako 1.800.000€ na ročnom poistnom a cez 1.500.000€ pri neživotnom poistení.

Špičkový manažment s dlhoročnými skúsenosťami



Novovzniknutá spoločnosť FinGO na Slovensko prišla so silnými štítmi, ktoré za ňou stoja. Je to investičná skupina Largo finance, poprední slovenskí odborníci z oblasti finančného sprostredkovania a technologická spoločnosť Finnology s unikátnym online systémom pre finančných sprostredkovateľov. V neposlednom rade pre úspech spoločnosti je dôležité mať silný manažment, a preto sme radi, že FinGO tvoria okrem iných ľudia ako:



Generálny riaditeľ – pôsobí vo financiách už viac ako 15 rokov . Začínal v roku 2002 v Tatry – Sympatia ako manažér predaja. Jeho kariéra pokračovala v Credit Suisse, ako riaditeľa pobočky v Košiciach .Od roku 2006 viedol ako CEO Winterian . Od roku 2010 do 2017 vybudoval jedného z najsilnejších hráčov na finančnom trhu .S FinGO má vízie predčiť doterajší úspech vo finančnom svete.



Martin Bittara, Riaditeľ kontaktného centra – Projektovo riadil 50 členné kontaktné centrum v Írsku pre spoločnosť Cornmarket Group Financial Services Ltd. Vyštudoval financie na University College Dublin, Institute of Banking. Jeho cieľom je vybudovať ekosystém, kde klienti môžu komunikovať spôsobom, akým im vyhovuje. Následne klientov pospája s odborníkmi, ktorí vyriešia ich potreby odborne, rýchlo a hlavne pohodlne.



Michal Kitko, Onlinový riaditeľ- Má viac ako 10 ročné skúsenosti s bankovníctva na strane prieskumov, riadenia siete, performance a inovácií. Vybudoval systém riadenia pobočkovej siete v Poštovej banke a produktovo vydevelopoval jej najúspešnejšie produkty Neviazaný termínovaný vklad a Lepšia splátka. Štúdia a pobyty v Holandsku na TOP 100 univerzite na svete, University of Groningen a USA ho naučili pokore a neustálej práce na sebe. Michal Kitko verí, že budúcnosť finančníctva je v tom, aby sprostredkovatelia boli klientom dôverným sprievodcom v komplikovanom svete financií.



Juraj Piták, Prevádzkový riaditeľ- Desať rokov v oblasti obchodu, riadenia ľudí a budovania tímov vo finančnom sprostredkovaní a 5 ročné skúsenosti v online marketingu ho naučili prepájať svet online a offline vo svete financií. Vyštudoval ekonomickú univerzitu so zameraním na ľudské zdroje a personálny manažment. Juraj Piták založil úspešného brokera Fispro, ktorý sa za necelé dva roky dostal z nuly do TOP 5 spomedzi stoviek kariér. Napísal množstvo PR článkov, absolvoval širokú paletu školení ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Jeho cieľom je plynulý chod spoločnosti a vytváranie nových trendov vo finančnom sprostredkovaní.



Zoltán Čikes, Riaditeľ Back Office a Procesného vývoja – Z nuly vybudoval back office, ktorý robil podporu sprostredkovateľom po celom Slovensku. Je spoluautorom najväčšieho prieskumu bánk a poisťovní na webe zaoponou.sk. Vo voľnom čase vybudoval komplexný informačný systém, ktorý predbehol vo funkcionalite väčšinu konkurencie. Zoltán Čikes chce, aby veci fungovali rýchlejšie a automaticky, ideálne na 1 klik, čo zaručí sprostredkovateľom väčší komfort pri riešení požiadaviek klientov.



FinGO svoj tím profesionálov i unikátny projekt a jeho vízie predstaví na konferencii FINTECH, ktorá sa bude konať 22.9.2017 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Spomedzi vyše 170 pozvaných hostí svoju účasť potvrdili i poprední zástupcovia bánk a poisťovní.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.