Financovanie mojej predvolebnej kampane je čisté, tvrdí Frešo

BRATISLAVA 13. októbra (WebNoviny.sk) - Podľa kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v novembrových voľbách do orgánov vyšších územných celkov (VÚC) Pavla Freša je financovanie jeho predvolebnej kampane čisté.

Reaguje tak na tlačovú konferenciu lídra opozičnej strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka, ktorý povedal, že voliči by sa mali zaujímať o to, akým spôsobom je financovaná predvolebná kampaň kandidátov do vyšších územných celkov, ktorým chcú dať v novembrových voľbách svoj hlas.

Kampaň si platí sám

“Moju predvolebnú kampaň zaplatím ja a konateľ reklamnej agentúry Peter Núnez. Od budúceho týždňa začnú pribúdať na mojom transparentom účte sumy od nás dvoch a ľudia si na účte budú môcť pozrieť jednotlivé položky,“ povedal ďalej Frešo. Dodal, že financovanie kampane nebude stáť viac ako 200-tisíc eur.

Na slová Richarda Sulíka zareagoval aj ďalší kandidát na predsedu BSK v nadchádzajúcich voľbách do orgánov VÚC Daniel Krajcer, ktorý vo svojom stanovisku uvádza, že súhlasí s Richardom Sulíkom.

Tvária sa ako nezávislí

“Zopakoval to, čo som na tlačovej konferencii hovoril pred mesiacom. Páni, ktorí sa tvária ako nezávislí kandidáti na post župana BSK, vymysleli perpetum mobile. Rudolf Kusý zahltil bilbordami Bratislavský región už v apríli tohto roka. Má najmasívnejšiu a najdlhšie trvajúcu volebnú šnúru, pohyby na jeho transparentnom účte však nezodpovedajú reálnemu rozsahu kampane. Milana Ftáčnika sponzoruje majiteľ reklamnej agentúry, ktorá mu robí volebnú kampaň. Tá je zároveň najväčším poberateľom výdavkov. Pavol Frešo, ktorý má mesiace na transparentnom účte mínus 1,71 eura, pod tlakom médií a verejnosti tvrdí, že si voľby platí sám so svojím spin doktorom. Pýtam sa: Je Frešo kúzelník, má Ftáčnik osobnú práčku a komu bude slúžiť Kusý?“ píše ďalej v stanovisku Krajcer.





Dodáva, že on napriek tomu, že nie je nezávislým kandidátom na post predsedu BSK, ale kandidátom koalície Most-Híd, SKOK a Strany zelených, má tiež transparentný účet. “Mojimi prispievateľmi sú od začiatku priznané aj fyzické osoby László Sólymos a Juraj Miškov,“ uzatvára Krajcer.

Kampane financujú oligarchovia

Líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík upozornil na tlačovej konferencii, že voliči by sa mali zaujímať o to, akým spôsobom je financovaná predvolebná kampaň kandidátov do vyšších územných celkov, ktorým chcú dať v novembrových voľbách svoj hlas. Podľa neho kandidujú ľudia, ktorí na kampaň používajú stámilióny a nevedia vysvetliť ich pôvod.

Ako uviedol, mnohokrát kampane financujú oligarchovia, ktorí sú v pozadí kandidáta. "Spokojní budú kandidáti, lebo sa stanú predsedami, spokojní budú investori, lebo sa im vrátia investície a celé to zaplatí volič," uviedol. "Musíme voliť len takých, ktorých kampane sú financované čisto, vysvetliteľne," povedal.

Transparentný účet

Upozornil na kandidáta na bratislavského predsedu Rudolfa Kusého, ktorý tvrdí, že míňa svoje vlastné úspory. "Toto nezodpovedá ľudskej náture," uviedol a dodal, že "Kusý je spoločník spoločnosti, ktorá má dlhy, dlží 6 700 eur". "Na jednej strane zadlží svoj byt a zároveň dlží štátu 6 700 eur. A takýto človek má poctivo a čestne viesť kraj?" pýtal sa Sulík.

Zároveň ukázal transparentný účet kandidáta na predsedu Bratislavského kraja Pavla Freša, kde má príjmy 18, 70, 70, 99 centov a výdaje vo výške asi päť eur. "Toto je transparentný účet, ktorý je povinný zo zákona viesť," povedal s tým, že Frešo zradil celú opozíciu, keď so Smerom-SD dohodol šéfa Najvyššieho kontrolného úradu Karola Mitríka. "Kto zradí raz, zradí aj nabudúce. Toto je výsmech," dodal.

Novela zákona o podmienkach

Voľby do vyšších územných celkov budú 4. novembra. Poslanci NR SR na jar schválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov. To znamená, že predsedom samosprávneho kraja sa stane ten z kandidátov, ktorý získa najviac platných hlasov.

Oficiálna kampaň trvá od 28. júna. Kampaň môžu viesť politické strany, hnutia, samotní kandidáti aj zaregistrované tretie strany. Politická strana môže na kampaň minúť 500-tisíc eur, kandidáti 250-tisíc eur a tretie strany 25-tisíc eur.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.