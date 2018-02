Finančné problémy môžete po novom vyriešiť už do 3 hodín online

Po novom je možné vyriešiť svoje finančné problémy pohodlne z domu či kancelárie, a to už v priebehu krátkych 3 hodín. Nový online spôsob poskytovania úveru Moneytu umožňuje čerpať bezúčelové pôžičky od 300 EUR do 6 000 EUR. Len 3 hodiny stačia na to, aby ste o úver nielen požiadali, ale aby ste dostali aj očakávané peniaze priamo na účet.