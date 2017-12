Ficovi chýbajú v parlamente Dzurinda a Mikloš, pobavila ho aj poznámka Rajtára na Kaliňáka

BRATISLAVA 5. decembra (WebNoviny.sk) - Premiéra Roberta Fica pobavila poznámka poslanca Jozefa Rajtára, že minister vnútra Robert Kaliňák je prekážka, aby Slovensko bolo lepšie. Povedal to vo svojom druhom vystúpení v pléne NR SR počas odvolávania ministra vnútra Roberta Kaliňáka na mimoriadnej 24. schôdzi.





"Mám pre vás malé odporúčanie - konečne vyhrajte voľby, nech sa páči. My sme štyrikrát za sebou vyhrali voľby. Vyhrali sme v roku 2006 s takmer 29 percentami. V roku 2010 s 34 percentami, napriek tomu ste nás poslali do opozície a predviedli ste cirkus Humberto, ktorý slovenská scéna nikdy nezažila," vyhlásil Fico a pripomenul, že jeho vláda nikdy nekonala proti demokratickým princípom.

Kritika SaS, OĽaNO aj Sme rodina

Fico opäť skritizoval opozičné strany SaS, OĽaNO aj Sme rodina. Pripomenul, že v minulosti poslanec Ľubomír Galko dal odpočúvať novinárov. Podľa neho je SaS strana, ktorá má veľmi blízko ku kradnutiu a je nedemokratickou stranou.

"Vieme, že SaS nemá problém odpočúvať. Pán Galko vás, novinári, dal odpočúvať. Keby sme to urobili my, tak horia jánošíkovské vatry po Slovensku. Dal odpočúvať novinárov, dal pokyn na odpočúvanie hovorcu opozičnej strany, sekretárok. Takže prvé, čo vieme, že SaS nemá problém zneužívať moc," vyjadril Fico.

SDKÚ-DS rozbité za tri dni

Igora Matoviča nazval "úradne uznaným daňovým podvodníkom," ktorý zneužil matku na daňové podvody, skrýval daňové doklady. "Nemáme krajšieho daňového podvodníka, ja sa vás nebojím, pán Matovič," vyhlásil Fico, keď Matovič stál pred rečníckym pultom pred Ficom.

Lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára spomenul s tým, že politik nemôže mať vzťah s trinásťročným dievčaťom, že je podozrivý z obchodovania s drogami a je podozrivý so stykmi s mafiánmi. "Čo by som dnes dal za to, aby tu sedeli normálne štandardné politické strany. Takto mi chýbajú Dzurinda a Mikloš," vyhlásil.

"Aj v prípade Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša si pamätám, keď možno tak išli na nás ako vy. Vtedy som si sadol k počítaču s Robertom Kaliňákom, otvoril som si britský register. Za tri dni sme rozbili SDKÚ," uviedol.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.