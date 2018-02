Ficova vláda odobrila výstavbu novej väznice v Rimavskej Sobote, o téme sa hovorilo 22 rokov

BRATISLAVA/HNÚŠŤA 26. februára (WebNoviny.sk) - Vláda na výjazdovom rokovaní v Hnúšti odobrila výstavbu novej väznice v Rimavskej Sobote. Podľa stanoviska ministerstva spravodlivosti sa o téme výstavby nového zariadenia hovorí s prestávkami približne 22 rokov.

Potrebu výstavby novej väznice rezort deklaruje neustálym nárastom počtov odsúdených, zlým technickým stavom súčasných zariadení alebo preplnenosťou jednotlivých zariadení.

"Z osemnástich väzenských zariadení, ktoré dnes máme v prevádzke, je 13 starších ako 30 rokov. Zároveň väčšina z nich nemá žiadne alebo len veľmi obmedzené možnosti na ďalšie rozširovanie," uviedol v oficiálnom stanovisku hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla. Schválením a realizovaním projektu sa zlepší dlhodobá nepriaznivá situácia v zabezpečení ubytovacích kapacít pre odsúdených.





Nová väznica by mala mať kapacitu 832 miest pre výkon trestu odňatia slobody mužov, a to v minimálnom, strednom aj maximálnom stupni stráženia, vrátane odsúdených na doživotie. Ešte v tomto kalendárnom roku by mohlo odštartovať verejné obstarávanie, s výstavbou by sa malo začať následne v roku 2019 a s prevádzkou v druhej polovici 2021.

Aktuálne je v ústavoch na výkon trestu a výkon väzby vyše 10 200 väznených. Predpokladá sa, že v novej väznici bude pracovať 298 príslušníkov Zboru justičnej a väzenskej stráže a vytvorí sa 42 funkčných miest zamestnancov. Výstavba bude realizovaná pomocou takzvaného PPP projektu.

