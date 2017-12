Ficova vláda odklepla Bratislave 11 miliónov eur na opravy ciest

BRATISLAVA 13. decembra (WebNoviny.sk) – Vláda SR dá na opravu ciest v hlavnom meste SR Bratislave jedenásť miliónov eur. Vyplýva to z výsledkov stredajšieho rokovania vlády, ktoré sa venovalo riešeniu aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta SR. Bod bol prvým v programe stredajšieho rokovania kabinetu.

Vláda súhlasí s tým, že na cesty dajú hlavnému mestu SR Bratislave desať miliónov eur, ďalší milión eur na obnovu ciest dostane bratislavské Staré Mesto. Okrem toho dva milióny eur na rekonštrukciu komunikácií vláda tejto mestskej časti požičia. Spolu teda vláda poskytne hlavnému mestu na cesty trinásť miliónov eur.

Minister financií Peter Kažimír má uvoľniť dotácie hlavnému mestu a Starému Mestu do 31. januára 2018. Dvojmiliónovú pôžičku na staromestské cesty dá ministerstvo samospráve do pätnástich pracovných dní po rozhodnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o prijatí návratnej finančnej výpomoci.

Náhradné nájomné byty

V rámci riešenia aktuálnych potrieb hlavného mesta SR Bratislavy sa vláda zaoberala aj náhradnými nájomnými bytmi.

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek má vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu so zastúpením ministerstva dopravy a výstavby, ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií, ministerstva vnútra a hlavného mesta Bratislavy za účelom riešenia problematiky usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom. Termín má do 31. decembra 2018.





Povinnosťou hlavného mesta SR Bratislava bolo podľa zákona prijatého Národnou radou SR v roku 2011 zabezpečiť k 1. januáru tohto roka náhradné bývanie pre ľudí zapísaných v zoznamoch. Ľudia podľa primátora nie sú ohrození tým, že ich zo súčasných bytov niekto vyhodí.

Reštituent musí zo zákona akceptovať nájomníkov bytov aj po 1. januári 2017 dovtedy, kým budú mať náhradný byt. Mesto začalo stavať 68 náhradných nájomných bytov pre ľudí z reštituovaných domov v dúbravskej lokalite Pri kríži, práce však dočasne zastavili.

Sanácia skládky vo Vrakuni

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na utorkovom brífingu novinárom povedal, že témou, ktorá najviac trápi Bratislavu, je doprava v meste. Podľa neho by sa tento problém dal vyriešiť intenzívnejšími jazdami železničnej dopravy i terminálmi integrovanej dopravy. Výsledkom stredajšieho rokovania vlády je teda aj to, aby minister dopravy a výstavby Árpád Érsek do 31. januára 2018 predložil plán a harmonogram výstavby terminálov integrovanej osobnej dopravy.

Podľa primátora táto vláda konečne rozumie Bratislave a začne sa venovať hlavnému mestu. Pred médiami tiež spomenul, že vzťah vlády a hlavného mesta môže byť aj konštruktívny, bez ohľadu na politickú príslušnosť. „Máme ciele, ktoré presahujú rok až tri a na to potrebujeme spoluprácu s vládou. Rokovanie vlády je tou platformou, kde sa majú takéto veci otvoriť,“ poznamenal primátor s tým, že verí, že po rokovaní vlády sa veci začnú hýbať rýchlejšie.

Materiál venovaný rozvoju hlavného mesta sa prioritne venuje riešeniam kritického stavu niektorých úsekov komunikácií a ciest na území Bratislavy. Hovorí však aj o sanácii skládky nebezpečných odpadov v bratislavskej Vrakuni či o starostlivosti o chránený areál Horský park, o rozvoji technologického parku Patrónka a o mnohých ďalších témach.

