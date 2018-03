Fico zvolal Bezpečnostnú radu, na zhromaždení „Za slušné Slovensko“ vraj hrozia konfrontácie

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) uviedol na piatkovom brífingu, že Bezpečnostná rada SR zasadla z dôvodu bezpečnostných rizík spojených s piatkovými zhromaždeniami. Fico naznačil možné aktivity, ktoré bezpečnostné zložky zachytili, ako príklad uviedol nájdené stavebné tvárnice na Námestí slobody v Bratislave.

Podľa jeho slov problém analyzujú a vyhodnocujú, najmä kamerové záznamy z inkriminovaného miesta.

Bezpečnostnú radu som zvolal po tom, ako sme vyhodnotili celý rad informácií o avizovaných zhromaždeniach. Plne rešpektujem právo každého občana na pokojné vyjadrenie svojho názoru, ktoré môže byť aj kritické voči mojej vláde.

Naakumulovali sme množstvo informácií o tom, že môže dôjsť k viacerým konfrontáciám, či k útokom na verejné budovy, ozrejmil dôvody zasadnutia Bezpečnostnej rady SR Fico.





"Ide nám o to, aby sme tým, ktorí sa chcú pokojne zhromažďovať, tento priestor aj zabezpečili. Rovnako chcem, aby polícia dokázala ochrániť zdravie a životy tam, kde by mohlo vzniknúť nejaké riziko. Je to mimoriadne vážna situácia, na ktorú sme museli reagovať. Pred úradom vlády sme objavili dlažobné kocky, ktoré tam boli umiestnené v kríkoch. Momentálne vyhodnocujeme kamerové záznamy z tohto miesta, aby sme identifikovali čas, kedy ich tam niekto priviezol," priblížil Fico.

"Hlavné mesto dostalo upozornenie, že na Námestí slobody sa nachádzajú dlažobné kocky. Preverili sme situáciu a aktuálne tieto kocky odstraňujeme. Nejde o materiál, ktorý hlavné mesto použilo pri rekonštrukcii námestia," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer.

