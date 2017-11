Fico si podľa OĽaNO nevie urobiť poriadok, poslanci ho fackujú a on vydiera koaličných partnerov

BRATISLAVA 29. novembra (WebNoviny.sk) - Táto vláda je vláda škandálov, neschopná a nestabilná. Povedala to poslankyňa NR SR za OĽaNO Veronika Remišová pred novinármi s tým, že výhodou zlepenca je, že aspoň drží pokope.

"Táto vláda nedrží ani pokope," povedala. Pripomenula, že v lete pre eurofondy vypukla vládna kríza a teraz si premiér Robert Fico nevie zabezpečiť poriadok pri tak jednoduchom zákone o zmrazovaní platov. "Je neakceptovateľné, aby preto spôsobil nestabilitu v krajine a vydieral svojich koaličných partnerov. Ak nevie spravovať túto krajinu, nech to nechá tak. Slovensko si takúto vládu nezaslúži," povedala Remišová.

OĽaNO je dlhodobo za zmrazovanie platov

Líder OĽaNO Igor Matovič na tlačovej besede požiadal Fica, aby tentokrát dodržal slovo a ak do konca roka nebudú platy zmrazené, nech spojí toto hlasovanie s hlasovaním o vyslovení nedôvery súčasnej vláde. "Vyhrážať sa pádom vlády v takejto situácií znamená, že už nemá iné nástroje," dodal. Zároveň pripomenul, že OĽaNO je dlhodobo za zmrazovanie platov.





Podľa poslanca NR SR Jána Budaja (OĽaNO) sledujeme krízu vo vládnej koalícií. "To, že vláda arogantne predhodila pred poslancov to, čo už dávno mala mať hotové, je nehoráznosť a poslanci prefackovávajú Roberta Fica a vracajú mu to," uviedol. Podľa neho tému, ako je zmrazovanie platov, treba prediskutovať aj s opozíciou a komunikovať s verejnosťou. Kríza je podľa poslanca krízou vnútornej dôvery koaličných poslancov. Zároveň je presvedčený, že hlasovanie o zmrazovaní platov do konca roka nebude.

Vláda nie je podľa poslanca Gábora Grendela ani silnou a ani stabilnou. Podľa neho sa lídri rovnako ako pri kauze s eurofondmi na ministerstve školstva, či pri odvolávaní ministra práce Jána Richtera opäť dohodnú a "sklopia uši, lebo eurofondy a iné záujmy sú silnejšie ako princípy, o ktorých sa tvária, že sa hádajú.".

Za návrh nehlasovali viacerí poslanci Smeru

Premiér Robert Fico očakáva, že parlament do konca roka zmení svoje rozhodnutie týkajúce sa zmrazovania platov ústavných činiteľov. „Očakávam, že NR SR zmení svoje rozhodnutie. V opačnom prípade budem iniciovať spojenie hlasovania o platoch ústavných činiteľov s hlasovaním o dôvere vláde,“ vyhlásil Fico v stanovisku, ktoré poskytli agentúre SITA z tlačového odboru Úradu vlády SR.





Poslanci Národnej rady SR v utorok hlasovaním rozhodli, že nebudú na tejto schôdzi rokovať v skrátenom legislatívnom konaní o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Pred hlasovaním zasadalo poslanecké grémium i koaličné poslanecké kluby, pretože opozícia so skráteným legislatívnym konaním nesúhlasila. Za skrátené konanie nehlasovali viacerí poslanci za Smer. Niektorí boli proti, niektorí sa zdržali hlasovania alebo nehlasovali. Za skrátené legislatívne konanie zo Slovenskej národnej strany bol len jej predseda Andrej Danko. Ostatní poslanci národniarov boli proti alebo sa zdržali hlasovania. Za skrátené konanie z Mosta-Híd hlasoval predseda strany Béla Bugár a traja poslanci z klubu. Ostatní boli proti alebo sa zdržali hlasovania. Za skrátené konanie boli všetci prítomní poslanci Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko. Návrh na zmrazenie platov predložil premiér Robert Fico na rokovanie vlády 15. novembra. Účelom navrhovaného zákona je ponechať platy poslancov, prezidenta, členov vlády, predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, verejného ochrancu práv a ďalších vybraných subjektov na úrovni roku 2017.

