Fico rozprával o Sorosovi aj europoslancom, pýtali sa aj na Troškovú a mafiu na východe Slovenska

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Správa delegácie poslancov Európskeho parlamentu, ktorí tu boli 7. až 9. marca, je už verejná. Správa hovorí o práci zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, pričom poslanci spomínajú aj meno Mariána Kočnera a to, ako sa Kuciakovi vyhrážal.

Poslanci takisto v správe píšu aj to, ako polícia Kočnerovo vyhrážanie neriešila, hoci Kuciak podal trestné oznámenie. Poslanci EP takisto uviedli aj výrok ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý si z Kuciaka robil srandu.

Poslanci podrobne opísali aj stretnutia so zástupcami médií, mimovládok, organizátormi protestov, ale aj politikmi - prezidentom Andrejom Kiskom, premiérom Robertom Ficom a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, ministrom financií Petrom Kažimírom a podpredsedom vlády Petrom Pellegrinim či opozičnými lídrami.

Ficova kritika prezidenta Kisku

V správe sa konštatuje, že Fico poslancov informoval, že ide o najmasívnejšie vyšetrovanie v histórii Slovenska, pričom na prípade spolupracujú aj s FBI, Europolom a talianskou a českou políciou.

Europoslanci však priznávajú, že Fico aj na tomto stretnutí kritizoval prezidenta Andreja Kisku. Opäť hovoril o tom, že Kiskovi nezáleží na motíve vraždy, volá po predčasných voľbách či páde vlády.





Podľa poslancov EP bolo zrejmé, že Fico je znepokojený zhromaždením za Slušné Slovensko, ktoré sa konalo na nasledujúci deň od stretnutia (piatok 9. marca).

Fico okrem toho vyzdvihol umiestnenie Slovenska v rebríčku slobody tlače, kde sme na 17. mieste. Europoslancom povedal, že novinári si na Slovensku môžu písať čo chcú, a to bez akejkoľvek zodpovednosti.

Fico na stretnutí vytiahol aj stretnutie prezidenta s Georgeom Sorosom a opakoval, že otázka, o čom sa rozprávali, je legitímna. Prezidentovi takisto vyčítal prekročenie ústavných právomocí.

Frustrácia novinárskej obce

Pokiaľ ide o demonštrácie, tie podľa Fica spoluorganizujú mimovládky, ktoré dostali tisíce eur. Mal obavu, že demonštrácie budú krvavé, takisto sa bál, že ľudia vtrhnú do jeho kancelárie.





Povedal im, že sa bojí, že ľudia, ktorí si prišli uctiť Kuciaka, budú vyhľadávať strety s políciou. Očakával, že sa zúčastní veľa ľudí, lebo dôchodcovia a študenti majú vlaky zadarmo. Takisto hovoril o tom, že opozícia nebola 12 rokov schopná vyhrať voľby.





Podľa správy delegácia hovorila aj o frustrácii novinárskej obce. Novinári sú podľa nich presvedčení, že boj proti korupcii nie je dostatočný. Pýtali sa aj na trestné oznámenie prokurátora Vasiľa Špirka, ktoré podal na Kaliňáka.





Na stretnutí bol prítomný aj minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý opísal opatrenia, ktoré v súvislosti s vraždou na ochranu novinárov prijali. Kaliňák europoslancom tvrdil, že boj proti korupcii berú vážne, takisto vyzdvihol ekonomický rast a nízku nezamestnanosť.

Okrem toho sa v správe uvádza, že Kaliňák bagatelizoval trestné oznámenie, ktoré na neho Špirko podal. Kaliňák s Ficom sa zhodli, že v Kuciakovom nedokončenom článku nebolo nič nové a veľká časť bola z verejne dostupných informácií.

Kočnerov telefonát Kuciakovi

Podľa správy sa členovia delegácie pýtali na pôsobenie mafie na východe Slovenska. Podľa Fica je myšlienka, že by tam mohla byť mafia, absurdná.

Europoslanci sa pýtali aj na vyšetrovanie vraždy, na to, že Kuciaka neochránila polícia a aj na jeho asistentku Máriu Troškovú. Tu tvrdil, že nemôže za to, čo robila pred tým, ako nastúpila na Úrad vlády SR. Pokiaľ ide o to, že Kuciaka polícia neochránila, Kaliňák povedal, že Kočnerov telefonát novinárovi nespĺňal kritériá trestného činu. Fico takisto povedal, že je presvedčený, že už sa nič nepodobné na Slovensku nezopakuje.

Prezident Kiska europoslancom na úvod povedal, že je hrdý na Slovensko a je presvedčený, že vyšetrovatelia odhalia príčiny vraždy. Vyšetrovateľom vyjadril podporu, povedal, že potrebujú dôveru a čas. Chce si byť istý, že situácia na Slovensku bude pokojná a hovoril im o tom, že chce na ďalší deň podpísať memorandum s premiérom Ficom a predsedom NR SR Andrejom Dankom.





Poslanci sa pýtali aj na nedostatok dôvery občanov k štátnym inštitúciám a hlavne k polícii a orgánom činným v trestnom konaní. Prezident podľa správy povedal, že ľudia naozaj stratili dôveru v štát a on chce pomôcť s naštartovaním procesov obnovy dôvery. Preto je podľa Kisku dôležité, aby vo vláde nastali zmeny.





Pokiaľ ide o kradnutie eurofondov, toto je podľa prezidenta otázka v každej členskej krajine, niekde väčšia, niekde menšia. Veci sa však podľa neho začali hýbať správnym smerom, napríklad na ministerstve spravodlivosti. Prezident takisto zdôraznil svoj proeurópsky postoj. Zároveň europoslancom povedal, že dúfa, že koalícia si uvedomí závažnosť situácie a očakáva skutočnú rekonštrukciu vlády. Ak sa to nestane, vidí ako ďalšiu možnosť predčasné voľby.

