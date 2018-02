Fico: Príprava návrhu zákona o ochrane oznamovateľov korupcie pokročila

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) - Príprava návrhu zákona o ochrane oznamovateľov korupcie je v pokročilom štádiu. Tento zákon by mal podľa predsedu vlády SR Roberta Fica nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019 a na Slovensku by mal fungovať samostatný úrad na ochranu oznamovateľov korupcie.

"Očakávame, že tento úrad bude naberať ďalšie právomoci aj v oblasti majetkových priznaní a v ďalších oblastiach, ktoré sa dotýkajú predovšetkým boja proti korupcii," informoval premiér Fico na tlačovej besede v súvislosti s plnením Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Medzinárodne uznaný certifikát kvality

Premiér zároveň oznámil, že Úrad vlády SR sa bude uchádzať o získanie medzinárodne uznaného certifikátu kvality o splnení všetkých kritérií pri manažovaní boja proti korupcii. Úrad vlády má tak byť pri verejnom obstarávaní príkladom pre ostatné ústredné orgány štátnej správy.

"Musíme od polroka 2018 splniť celý balík veľmi náročných a ťažkých opatrení. Urobíme všetko pre to, aby to bolo do konca tohto roka, aby mohol mať úrad vlády ako prvý úrad na Slovensku tento certifikát," uviedol Fico.

Predseda vlády považuje za nevyhnutné prijať efektívne pravidlá verejného obstarávania na jeho zjednodušenie a zrýchlenie. A to aj za cenu, že podľa smernice Európskej únie sa nebudú obstarávať žiadne malé zákazky do 130 tis. eur. Priebeh verejného obstarávania v SR, ktoré je podmienkou pri využívaní eurofondov na rôzne projekty, je totiž neraz veľmi zdĺhavý a komplikovaný.

"Alebo pôjdeme touto cestou, že dnes je to šesťsto dní (dĺžka verejného obstarávania), o pol roka to bude osemsto dní len preto, aby boli spokojní ľudia v treťom sektore a v médiách. Ale tretí sektor a médiá nezodpovedajú za čerpanie fondov, my zodpovedáme za čerpanie fondov, za transparentnosť," vyhlásil Fico s tým, že sa toho netreba báť a treba to jednoducho urobiť. Nezmysly okolo čerpania eurofondov sú podľa neho dotiahnuté do dokonalosti.

Kontrola sa zvyšuje s postavením

Na úrade vlády a všetkých ústredných orgánoch štátnej správy by mali mať analýzy rizík, resp. procesov, aby bolo jasné postavenie úradníkov.

"Všade tam, kde úradník má silné postavenie, tak sa bude výrazne zvyšovať kontrola aj právna zodpovednosť tohto človeka. Tam, kde priestor na korupciu je prakticky nulový, nebudeme zbytočne administratívne zaťažovať procesy rôznymi krokmi, ktoré by tam tak či tak urobili jediný problém, že to bude trvať o niečo dlhšie," dodal Fico. Ministerstvá si na základe analýzy rizík podľa premiéra môžu pripraviť vlastný plán na znižovanie možností korupcie.

Riaditeľ odboru prevencie korupcie na úrade vlády Peter Kovařík povedal, že pripravujú metodiku pre štátne orgány s cieľom určiť, ktoré konkrétne faktory budú posudzovať pri analýze rizík. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu požiadali o pomoc pri príprave špecifických otázok, ktoré sa týkajú eurofondov.

Boj proti korupcii so štandardmi OECD

"Dostali sme tri ponuky na spoluprácu a keď sme odchádzali, dostali sme ešte štvrtú. Odbor metodiky na úrade podpredsedu vlády nám pomôže, ale budeme mať aj možnosť ísť do terénu," uviedol Kovařík.

"Chceli by sme nastavovať metodiku tak, aby úradník, ktorý bude sám seba hodnotiť, ktorý bude hodnotený svojím nadriadeným a následne príslušný úrad kontroly vyhodnotí systém, či je dostatočný. Štvrtý stupeň kontroly bude prostredníctvom vnútorného auditu cez ministerstvo financií," dodal.

Kovařík predpokladá, že budú spolupracovať aj pri príprave stratégie boja proti korupcii, na ktorej momentálne pracujú, a tiež pri projektoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). "To, čo rozrábame, chceme dostať cez OECD, aby nám v tom pomohli, aby nám dávali medzinárodný rozmer a držali sme sa štandardov OECD," dodal Kovařík.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.