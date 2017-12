Fico na sneme Smeru vyzval k návratu medzi ľudí, nebude tolerovať podvody a svinstvá opozície

MARTIN 9. decembra (WebNoviny.sk) – Predseda Smeru Robert Fico chce, aby Smer vyhral piatykrát po sebe parlamentné voľby. Ako povedal pred delegátmi na sneme v prejave, Smer je subjekt, ktorý má za sebou kus práce i chýb, ale to k práci podľa neho patrí.

„Nachádzame sa v ére antipolitiky. Sme svedkami deštruktívneho populizmu, Smer je terčom pozornosti opozície i médií. Na všetko sa pozerajú, čo robíme. Každého z nás kontrolujú. V atmosfére útokov proti nám je tento cieľ dosiahnuteľný, ale bude to ťažké,“ vyhlásil Fico a zopakoval, že sa aj potkli, ale za chyby zaplatili. Smer chce podľa Fica osloviť voliča, ktorý má silné sociálne cítenie a sú mu blízke sociálnodemokratické hodnoty.

1. máj je sviatok Smeru

Fico vyzval ministrov a štátnych tajomníkov, aby sa netvárili, že sú len ministri a štátni tajomníci. „My sme predovšetkým členovia Smeru-SD a prosím každého, aby na to pri práci nezabúdal,“ vyhlásil s tým, že chce, aby ministri chodili do regiónov a stretli sa s ľuďmi. Podľa neho aj budúci rok sa budú konať verejné stretnutia, veľká paráda bude podľa neho na MDŽ, 1. máj je sviatok Smeru. „Máme vzťah k Cyrilovi a Metodovi, k SNP a Dňu Ústavy. Ak to myslíme vážne s ambíciou vyhrať voľby, musíme sa intenzívnejšie vrátiť medzi ľudí. Ja mám energiu aj chuť do toho ísť s plnou parádou,“ vyhlásil Fico v prejave.





Smeru podľa Fica uteká spôsob ako odprezentovať dobré výsledky vlády pred verejnosťou. Ľudia nevedia, čo bolo schválené. „Ak to nedokážeme predať, že je tu aktívna vláda a Smer, sami si kopeme politický hrob,“ zdôraznil.

Matoviča nazval polobláznom

Fico oznámil, že sa nebude v reálnej politickej praxe riadiť biblickým, „kto do teba kameňom, ty do neho chlebom“. „Kto pôjde po nás kameňom, my pôjdeme dvoma. Nebudeme tolerovať tie podvody, klamstvá a svinstvá, ktoré tu máme od opozície a médií. Hovorme otvorene, s kým máme dočinenia,“ vyhlásil. Predsedu OľaNO Igora Matoviča Fico v prejave nazval polobláznom a pripomenul jeho slová, ktoré mu Matovič adresoval v parlamente: „pôjdeš do basy, ty zmrd“. Podľa Fica je však Matovič usvedčený daňový podvodník, ktorý nešiel do basy len preto, že to bol premlčaný skutok. Zopakoval tiež, že predseda Sme rodina Boris Kollár je podozrivý z obchodovania s drogami.





Fico viackrát citoval z pripraveného dokumentu, ktorým je politický rámec činnosti strany Smer-SD, ktorý na sobotňajšom sneme majú schváliť delegáti. Smer v ňom definuje základné hodnoty, princípy a záujmy. Zároveň v ňom pomenováva hlavné spoločenské, sociálne, politické a ekonomické výzvy. V dokumente Smer opakuje, že napriek viacerým krízovým javom je pre Slovensko členstvo v EÚ, NATO a eurozóne kľúčovým. Fico zdôraznil, že európsku a transatlantickú orientáciu Smer považuje za nevyhnutný predpoklad spolupráce s inými stranami a hnutiami. Fico pripomenul slová lídra nemeckých sociálnych demokratov Martina Schulza, ktorý je za vytvorenie Spojených štátov európskych. „To znamená, že spoločných európskych prvkov bude veľmi veľa. Približujeme sa. Kto chce, tam bude. My hovoríme o jadre EÚ. Nám členstvo v EÚ svedčí,“ vyhlásil Fico.

Osudový zápas

Z politického hľadiska sa Smer podľa dokumentu ocitol v „osudovom zápase“ s novým typom populisticko-marketingových strán. „Nie sme internacionálnou, ale slovensko sociálno-demokratickou stranou,“ píše sa v dokumente. To zdôraznil aj Fico v prejave. „Nechcem internacionálnu stranu zo Smeru, ale slovenskú sociálnu demokraciu,“ povedal v tejto súvislosti Fico.

Smer podľa dokumentu stavia na humanizme, slobode, rovnosti a solidarite. Smer chce pokračovať v sociálnom dialógu s partnermi. Smer sa v dokumente hlási k odkazu SNP. Hlási sa aj k historickému odrazu kresťanskej a osvietenskej myšlienky rovnosti človeka. Rovnosť chápe ako zabezpečenie sociálnych a ekonomických práv občanov. Do DNA Smeru patrí solidarita. Smer chce zastupovať najmä záujmy ľudí práce s dôrazom na zamestnancov, živnostníkov, seniorov a mladých.

Tím pracoval na programe takmer rok

Dokument Politický rámec činnosti strany Smeru-SD nahradil nový program, na ktorom pracoval odborný tím dnes už bývalého podpredsedu strany Mareka Maďariča takmer rok. Predseda strany Robert Fico ho však podľa informácií agentúry SITA odmietol a sám vypracoval Politický rámec činnosti strany Smer-SD.

Maďaričov tím vznikol a bol schválený na sneme Smeru v Prešove 10. decembra 2016. Jeho úlohou bolo pripraviť na sneme v roku 2017 nový program Smeru. Každý z členov tímu dostal do portfólia konkrétne oblasti. Tím viedol Marek Maďarič. Boli v ňom aj ďalší podpredsedovia strany Peter Kažimír a Peter Pellegrini. V tíme bol aj už bývalý žilinský župan Juraj Blanár, predseda ústavnoprávneho výboru NR SR Robert Madej či poslanci NR SR Ján Podmanický a Vladimír Faič.

