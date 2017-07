Fico krízu v koalícii odmieta, autobusy na Devín potvrdil

BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) - Premiér Robert Fico vo štvrtok potvrdil, že ľudí z celého Slovenska na oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda vozili objednanými autobusmi. Ale to, že by pre oslavy bola kríza v koalícii, odmietol. Podľa neho je za náhlym zrušením dnešného rokovania kabinetu to, že ostali nedoriešené platy učiteľov.



Sviatok sv. Cyrila a Metoda je podľa Fica jeden z najvýznamnejších a vláda sa preto rozhodla urobiť oslavy, na ktoré mohol prísť každý, kto chcel. "Áno, je to pravda. Chceli sme dať možnosť ľuďom na Slovensku, ktorí mali záujem, prísť. Formou oznamov na nástenkách okresných úradov sme o tom informovali. Každý, kto chcel, mohol prísť," povedal Fico s tým, že poskytne presné vyúčtovanie, koľko to stálo.

Aj Danko chcel vystúpiť s príhovorom

Zároveň opätovne zaútočil a povedal, že on bude sviatky oslavovať tak, ako sa patrí. V stredu počas osláv na Devíne na prezidenta Andreja Kisku zaútočil za to, že sa na oslavách nezúčastnil. „Haló – kričím a hovorím aj k najvyššiemu ústavnému činiteľovi tohto štátu, že je najvýznamnejší štátny sviatok,“ zakričal Fico do mikrofónu.

Na to okrem Kisku zareagoval aj predseda SNS a NR SR Andrej Danko. Ten tvrdil, že on tiež chcel vystúpiť na Devíne s príhovorom, ale protokol Úradu vlády SR mu odpísal, že jeho prejav nie je žiaduci. Danko napokon na oslavy vôbec neprišiel.

Za zrušením rokovania sú platy učiteľov

Podľa medializovaných informácii vo štvrtok preto zakázal svojim ministrom prísť na vládu a začalo sa hovoriť o kríze v koalícii. To dnes Fico poprel. Tvrdí, že sa náhlym zrušením dnešného rokovania vlády bola problematika platu učiteľov.

"Došlo k elementárnemu nedorozumeniu medzi protokolmi úradu vlády a NR SR. Mal som stretnutie s pánom predsedom NR SR Dankom. Sme si veci vysvetlili a sme si ich vysvetlili tak, že každý sme porozumeli svoje stanovisko," vysvetlil Fico.

Fico ďalej informoval, že problém s platmi učiteľov by sa mal vyriešiť do 24. júla. Vtedy totiž kabinet opäť zasadne.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.