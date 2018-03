Fico a Danko sú proti vyhosteniu diplomatov, chcú si udržať dobré vzťahy s Ruskom

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Slovensko Ruskú federáciu potrebuje, za rozhodnutím nevyhostiť žiadneho ruského diplomata si stojí. Rusko je strategický partner a máme s ním záujem na priateľských, ekonomických aj obchodných vzťahoch. Sme suverénna krajina, robíme suverénne rozhodnutia.

Vyplýva to zo slov predsedu strany Smer-SD Roberta Fica a predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka po utorňajšej Koaličnej rade. Béla Bugár (Most-Híd) sa k téme Ruskej federácie a prípadu Skripaľ nevyjadril.

Ficovi a Dankovi záleží na ruských vzťahoch

Danko vyzval na zachovanie zdravého rozumu a pripomenul, že on má k Rusku veľmi blízky vzťah. Takisto vyzval spoločnosť na to, aby ich netlačila do „hurá systému“. Dodal, že Veľká Británia „nás hodila cez palubu“ a teraz od nás žiada solidaritu.

Rozsah vyšetrovania v prípade otravy bývalého dvojitého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julie v britskom mestečku Salisbury sovietskou nervovoparalytickou látkou novičok „nás netlačí k tomu, aby sme konali tak, ako nás niektorí tlačíte,“ povedal Danko. Je podľa neho nešťastné, aby nás iné krajiny posudzovali na základe toho, koľko pracovníkov ruského veľvyslanectva vyhostíme.





Fico argumentoval tým, že Slovensko sa vždy správalo suverénne aj solidárne – napríklad v prípade reverzného toku na Ukrajinu alebo sankcií proti Rusku. „Ak bolo treba poslať plyn, tak sme to urobili, hoci sme boli medzi dvoma mlynskými kameňmi,“ pokračoval predseda Smeru.





V tomto prípade necíti jednotu EÚ, jedna časť má nejaký názor, druhá časť iný. „Nebuďme ako barani. Ak nám predložia dôkazy, nie nejaké obrázky, tak sa možno k tomu nejako postavíme. Ale odmietam rozbíjať priateľské vzťahy s Ruskom len preto, že si to želá niekto iný,“ pokračoval Fico.





Požiadavku Veľkej Británie, aby sa spojenci pridali k vyhosteniu ruských špiónov požívajúcich diplomatické krytie, považuje za drzú. Vyhostenie považuje za krajné riešenie. Ďalšie argumenty boli, že sme na Moskvu naviazaní aj pre odber ropy a plynu. Preto nám na tejto krajine musí záležať.

Kiska vyjadril nespokojnosť

Rozhodnutie nevyhostiť Rusov v utorok bol prezidentovi Andrejovi Kiskovi vysvetľovať štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek. Pre médiá uviedol, že MZV za adekvátny krok považuje predvolanie si ruského veľvyslanca a ďalšie kroky budú závisieť od vyšetrenia prípadu a toho, či sa potvrdí, že za otravou stojí Kremeľ.





Prezident Andrej Kiska prostredníctvom svojho hovorcu Romana Krpelana zareagoval, že Parízkovo vysvetlenie považuje za nedostatočné a s doterajšími krokmi rezortu zahraničných vecí vyjadril nespokojnosť. Na rozhodnutie Slovenska nepridať sa k 18 európskym krajinám reagoval aj britský veľvyslanec na Slovensku Andy Garth. Ten sa v utorok popoludní vyjadril, že verí, že Slovensko sa napokon k európskym spojencom pridá a politikom pripomenul deklaráciu troch najvyšších ústavných činiteľov, ktorou deklarovali svoje proeurópske a proatlantické smerovanie.

Obvinenia na Rusko a Putina

Skripaľa a jeho dcéru otrávili 4. marca v juhoanglickom mestečku Salisbury nervovoparalytickou látkou novičok vyvinutou v sovietskych laboratóriách. Obaja sa nachádzajú v kritickom stave. Moskva pred dvoma týždňami vyhlásila, že na vývoji jedu pracovalo Česko, Británia či Švédsko a Slovensko. Česko aj Švédsko si vtedy ruských veľvyslancov predvolali, Slovensko tak urobilo až v utorok. Britská premiérka Theresa May vyhlásila, že za otravou stojí Rusko.





Podľa šéfa britskej diplomacie Borisa Johnsona môže byť za útokom priamo Vladimír Putin. Británia už reagovala vyhostením 23 ruských diplomatov. V pondelok sa k Británii pridali ďalšie krajiny Európskej únie, ale aj Kanada, Ukrajina či Austrália. USA vyhostia 60 diplomatov a zatvoria ruský konzulát v Seattli. Z krajín Visegrádskej štvorky je Slovensko jedinou krajinou, ktorá ruského diplomata nevyhostí. Rusko vinu kategoricky odmieta.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.