Fica a Danka v Banskej Bystrici vypískali, premiér zo zneužitia osláv SNP obvinil OĽaNO

BANSKÁ BYSTRICA 29. augusta (WebNoviny.sk) – Predseda vlády Robert Fico sa v utorok na oslavách 73. výročia Slovenského národného povstania (SNP) ospravedlnil za rušenie priebehu osláv skupinkou protestujúcich.

Na adresu pískajúcich a pokrikujúcich občanov uviedol, že v minulosti ani na iných miestach nikto nikdy nezneužíval posvätné miesto SNP na politické účely. "Hanbite sa páni z OĽaNO, takýmto spôsobom zneužiť oficiálne oslavy SNP," dodal premiér.





Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa v stanovisku zaslanom agentúre SITA ostro ohradilo proti spôsobu, akým Robert Fico zneužil oslavy SNP na politické účely a hádzanie špiny na opozíciu, a to dokonca v priamom prenose verejnoprávnej televízie.

„Robert Fico bezcharakterne počas osláv zaútočil na hnutie OĽaNO, hoci nikto z poslancov, ktorí prišli klásť vence a uctili si tak pamiatku hrdinov a obetí, podujatie nerušil,“ uvádza sa v stanovisku hnutia.





„Robert Fico hovoril o potrebe spájania, no zároveň ani na takejto dôstojnej oslave národného významu neprestáva vyvolávať hádky a vnášať nenávisť a rozdelenie do spoločnosti útokmi na opozičnú politickú stranu,“ píše sa vo vyjadrení.

Hnutie OĽaNO vo svojom vyhlásení zdôrazňuje, že neorganizovalo protestné prejavy v Banskej Bystrici. „Ľudia, ktorí na oslavy prišli, pravdepodobne nie sú spokojní so spôsobom, akým vládna koalícia spravuje Slovensko a dávali to Andrejovi Dankovi a Robertovi Ficovi najavo. Nie je to však vina ľudí, ale v prvom rade vládnej koalície, ktorej neustále hádky a nestabilita oslabujú Slovensko,“ píše sa na záver v stanovisku hnutia OĽaNO.





