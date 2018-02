Fialková mala v Pjongčangu na dosah umiestnenie v Top 10, vo veternej „lotérii“ podala heroický výkon

“Určite sa v závere prejavil tréningový výpadok, bola som predtým osem dní chorá, cítila som to. Nedokázala som sa pripraviť na tento štart tak, ako som mala, ukázalo sa to najmä v poslednom kole. Verím, že do ďalších dní to bude už len lepšie,” vravela Paulína Fialková v cieli rýchlostných pretekov.