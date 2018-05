Fehérvárymu sa na MS v hokeji 2018 splnil ďalší sen, vyskúšal si bránenie ruskej hviezdy Daciuka

KODAŇ 14. mája (WebNoviny.sk) - Čoskoro 40-ročný pán hokejista Pavel Daciuk a na druhej strane 18-ročný skúsenosti hltajúci mladík Martin Fehérváry.

Aj súboje týchto dvoch hráčov rôznych generácií priniesol pondelkový kodanský súboj A-skupiny Slovensko - Rusko (0:4) na MS 2018 v hokeji. Nováčikovi na svetovom šampionáte Fehérvárymu sa splnil sen zahrať si proti legende NHL aj KHL Daciukovi.

"Veľmi som sa tešil na tento zápas, osobne Pavla veľmi obdivujem. Je to skvelý hráč. Chcel som si vyskúšať brániť ho," referoval Martin Fehérváry v mixzóne po súboji Slovákov a Rusov.

Fehérváry sa pousmial pri zmienke, aké ťažké je odstaviť od puku člena elitného Triple Gold Clubu, čiže olympijského víťaza, majstra sveta aj víťaza Stanleyho pohára. "Nie je to ľahké... Snažil som sa však robiť svoju robotu čo najlepšie. V druhej tretine nastala situácia, keď mi ´hodil ramienka´, ale nakoniec neprešiel. Bol som vtedy rád. On keď je na ľade, je to vidieť. Má dostatok kvality aj sebavedomia," pokračoval v obdivnom tóne Fehérváry.



Slováci proti Rusom podali mdlý výkon bez iskry, najmä v korčuľovaní a prechode do útočného pásma bol veľký rozdiel medzi oboma súpermi. Slovenské šance na postup do štvrťfinále po prehre 0:4 výrazne klesli. Oživiť ich môžu v utorok Francúzi víťazstvom nad Švajčiarmi.

"Naše šance klesli, ale musíme dúfať do konca. Bol by som veľmi rád, keby sa nám to štvrťfinále nakoniec podarilo dosiahnuť," dodal Fehérváry.

