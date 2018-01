Federer zabojuje o 20. grandslamový titul, Čchung Hje-on nedohral semifinále Australian Open

MELBOURNE 26. januára (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky obhajca trofeje Roger Federer sa stal druhým finalistom dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

Federer zabojuje o 20 grandslamový titul

V piatkovom semifinálovom stretnutí viedol nad Čchung Hje-onom z Kórejskej republiky jasne 6:1, 5:2, keď jeho o 15 rokov mladší vyzývateľ po 62 minútach odstúpil.

Dovedna 5-násobný miestny šampión a držiteľ rekordných 19 singlových titulov z veľkej štvorky Federer nasadený ako druhý bude v nedeľu od 9.30 h SEČ bojovať o primát s chorvátskou šestkou podujatia Marinom Čiličom, s ktorým má povzbudivú bilanciu 8:1.

Čilič v semifinále vyradil Edmunda

Jediný nezdar pochádza zo semifinále newyorských US Open 2014 na ktorých Čilič napokon získal trofej. Medzičasom však trikrát ťahal za kratší koniec, naposledy v novembri na koncosezónnom šampionáte v Londýne - 7:6 (5), 4:6, 1:6.





V britskej metropole vlani neuspel ani vo finále Wimbledonu: Federer zvíťazil 6:3, 6:1, 6:4. Chorvát v semifinále už vo štvrtok prekonal Brita Kyla Edmunda za 138 minút 6:2, 7:6 (4), 6:2.

Australian Open – dvojhra mužov – semifinále



Roger Federer (Švaj.-2) – Čchung Hje-on (Kór. rep.) 6:1, 5:2 – skreč

Čchung Hje-on po 62 minútach odstúpil

Cesta do finále



FEDERER

1. kolo: Aljaž Bedene (Slovin., 51. vo svetovom rebríčku ATP vo dvojhre) 6:3, 6:4, 6:3 za 99 minút

2. kolo: Jan-Lennard Struff (Nem./55.) 6:4, 6:4, 7:6 (4) za 115 minút

3. kolo: Richard Gasquet (Fr.-29/31.) 6:2, 7:5, 6:4 za 119 minút

4. kolo (osemfinále): Márton Fucsovics (Maď./80.) 6:4, 7:6 (3), 6:2 za 121 minút

Štvrťfinále: Tomáš Berdych (ČR-19/20.) 7:6 (1), 6:3, 6:4 za 134 minút

Semifinále: Čchung Hje-on (Kór. rep./58.) 6:1, 5:2 – skreč, Čchung Hje-on po 62 minútach odstúpil



ČILIČ

1. kolo: Vasek Pospisil (Kan.-Q/105.) 6:2, 6:2, 4:6, 7:6 (5) za 197 minút

2. kolo: Joao Sousa (Portug./70.) 6:1, 7:5, 6:2 za 105 minút

3. kolo: Ryan Harrison (USA/45.) 7:6 (4), 6:3, 7:6 (4) za 149 minút

4. kolo (osemfinále): Pablo Carreno-Busta (Šp.-10/11.) 6:7 (2), 6:3, 7:6 (0), 7:6 (3) za 207 minút

Štvrťfinále: Rafael Nadal (Šp.-1/1.) 3:6, 6:3, 6:7 (5), 6:2, 2:0 – skreč, Nadal po 227 minútach odstúpil

Semifinále: Kyle Edmund (V. Brit./49.) 6:2, 7:6 (4), 6:2 za 138 minút

R. Federer – M. Čilič

prehľad výsledkov vzájomných zápasov (8:1)



2008 Paríž-Bercy (Fr.) tvrdý povrch v hale osemfinále Federer 6:3, 6:4

2011 Monte Carlo (Mon.) antuka osemfinále Federer 6:4, 6:3

2011 US Open (GS) – New York (USA) tvrdý povrch 3. kolo Federer 6:3, 4:6, 6:4, 6:2

2012 Šanghaj (Čína) tvrdý povrch štvrťfinále Federer 6:3, 6:4

2014 Toronto (Kan.) tvrdý povrch osemfinále Federer 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4

2014 US Open (GS) – New York (USA) tvrdý povrch semifinále Čilič 6:3, 6:4, 6:4

2016 Wimbledon (GS) – Londýn (V. Brit.) tráva štvrťfinále Federer 6:7 (4), 4:6, 6:3, 7:6 (9), 6:3

2017 Wimbledon (GS) – Londýn (V. Brit.) tráva finále Federer 6:3, 6:1, 6:4

2017 ATP Finals – Londýn (V. Brit.) tvrdý povrch základná skupina Federer 6:7 (5), 6:4, 6:1

