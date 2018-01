Federer vyradil Fucsovicsa a vo štvrťfinále Australian Open ho čaká Berdych

MELBOURNE 22. januára (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky obhajca trofeje Roger Federer nasadený ako druhý zvíťazil za 121 minút bez vážnejších ťažkostí 6:4, 7:6 (3), 6:2 nad maďarským tenistom Mártonom Fucsovicsom v pondelňajšom zápase osemfinálového 4. kola dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

Dovedna päťnásobný miestny šampión Federer v sezóne 2002 v miestnom 2. kole prekonal Fucsovicsovho terajšieho kouča Attilu Sávolta.

O 16 rokov a 19 vrcholných titulov neskôr sa vo veku 36 rokov a 173 dní stal najstarším štvrťfinalistom na južnej pologuli od edície 1977 (domáci Ken Rosewall - 43 rokov a 59 dní). Na takejto scéne celkovo je najstarším štvrťfinalistom od sezóny 1991 (hostiteľ Jimmy Connors na newyorských US Open - 39 rokov a 6 dní).

Fucsovics prvým Maďarom v osemfinále

S 25-ročným príjemným prekvapením podujatia Fucsovicsom (80.) hral Federer premiérovo v kariére. Maďar bol prvým mužským zástupcom svojej krajiny v osemfinále v metropole Viktórie po 45 rokoch.





Bazilejský rodák Federer bude medzi najlepšími ôsmimi čeliť 32-ročnému Čechovi Tomášovi Berdychovi (20., bol však aj na 4. priečke), proti ktorému má štatistiku 19:6 aj zásluhou trvajúcej série ôsmich úspechov vrátane ostatných dvoch ročníkov AO (2016 - práve štvrťfinále 7:6 /4/, 6:2, 6:4 a 2017 - 3. kolo 6:2, 6:4, 6:4, pričom Švajčiar na tomto turnaji v rámci rivality uspel aj v rokoch 2008 a 2009, v druhom prípade z manka 0:2 na sety).

Vlani sa v semifinále Wimbledonu presadil 7:6 (4), 7:6 (4), 6:4. Finalista Wimbledonu 2010 Berdych dosiaľ naposledy zdolal Federera v Dubaji 2013. Súperenie trvá od OH 2004 v Aténach, kde sa v 2. kole radoval Čech.

Federer bojuje o 20. grandslamový titul

Dobyvateľ ročníkov 2004, 2006, 2007, 2010 a 2017 Federer si pripísal 91. zápasový úspech na Australian Open (popri 13 nezdaroch). Čerstvo už dvojnásobný víťaz Hopmanovho pohára miešaných reprezentačných družstiev v Perthe odohral svoj 104. duel na tomto turnaji. Už v sobotu prekonal svoju wimbledonskú kvantitu (102).

Jediným ďalším hráčom s aspoň 100 zápasmi na niektorej grandslamovej akcii je spomenutý Connors (US Open 115, Wimbledon 102). Federer má za sebou 94 stretnutí na US Open a 81 na Roland Garros. Švajčiar je vo štvrťfinále medzinárodných otvorených majstrovstiev Austrálie 14. raz a na Majors sa takto ďaleko dostal už 52-krát, zhodne je to rekord tzv. Open Ery.

Zverenec Chorváta Ivana Ljubičiča a švajčiarskeho daviscupového kapitána Severina Lüthiho Federer sa usiluje o svoj jubilejný 20. celkový triumf na veľkej štvorke. Je jasným historickým rekordérom medzi mužmi, viac primátov nazbierali tri ženy: Austrálčanka Margaret Courtová (24), Američanka Serena Williamsová (23) a Nemka Steffi Grafová (22). Bývalý líder singlového renkingu ATP Federer vlani okrem melbournského úspechu zabodoval aj na Wimbledone.

Australian Open - dvojhra mužov - osemfinále

Roger Federer (Švaj.-2) – Márton Fucsovics (Maď.) 6:4, 7:6 (3), 6:2 za 121 minút

