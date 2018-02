Federer sa stane staronovou tenisovou jednotkou, vo finále v Rotterdame deklasoval Dimitrova

ROTTERDAM 18. februára (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer triumfom na turnaji v holandskom Rotterdame vyšperkoval skutočnosť, že v pondelok 19. februára po viac ako piatich rokoch bude znova jednotkou svetového rebríčka.

Deklasoval dvojku singlového pavúka

Tridsaťšesťročný rodák z Bazileja ako najvyššie nasadený hráč v nedeľňajšom finále dvojhry na podujatí ATP World Tour 500 ABN AMRO World Tennis Tournament (dotácia 1 996 245 eur, tvrdý povrch Proflex v hale) deklasoval o desať rokov mladšieho Bulhara Grigora Dimitrova, dvojku singlového "pavúka", za 56 minút 6:2, 6:2.





Od januárových melbournských Australian Open už 20-násobný grandslamový šampión Federer sa pri deviatom štarte v Rotterdame tretíkrát tešil z celkového triumfu, okrem nedele ešte aj v sezónach 2005 a 2012. Do tohto týždňa naposledy sa predstavil v tomto dejisku pred piatimi rokmi a vo štvrťfinále ho ako obhajcu trofeje vyradil Francúz Julien Benneteau.

Prioritou bola účasť v semifinále

Švajčiarsky fenomén vo finále proti Dimitrovovi od stavu 1:2 získal sedem hier za sebou. Hoci Bulhar znížil, v piatom geme opäť nezabral pri vlastnom podaní (v tej chvíli bolo 4:1 pre Švajčiara) a Federer v ôsmej hre využil prvý mečbal na ukončenie ani nie hodinu trvajúceho duelu.O skutočnosti, že Roger Federer bude opäť jednotkou svetového rebríčka, rozhodlo jeho víťazstvo nad domácim Robinom Haasem (4:6, 6:1, 6:1) v piatkovom štvrťfinále dvojhry v Rotterdame.





Od minulého týždňa bolo známe, že voľnou kartou v hale Ahoy vyzbrojený a zároveň najvyššie nasadený Federer potrebuje semifinále na tomto podujatí na predstihnutie španielskeho lídra singlového renkingu Rafaela Nadala k 19. februáru."Aký toto bol týždeň? Úplne úžasný. Prioritou bola účasť v semifinále, ja som však napokon zvíťazil na tomto turnaji. Som nadšený a mám veľkú radosť," priznal Roger Federer, ktorý v siedmich vzájomných dueloch proti Dimitrovovi ešte nezaváhal.

Na čele ďalších štatistík

"Proti Rogerovi v súčasnej situácii nemôžete hrať na menej ako 100 percent," skonštatoval po hladkej finálovej prehre 26-ročný Bulhar.Víťaz aktuálne už 97 turnajov vo dvojhre Federer v minulosti bol na vrchole počítačového poradia rekordných 302 týždňov, ale naposledy už 4. novembra 2012. Stal sa suverénne najstaršou jednotkou v histórii.





Dosiaľ ňou z historického hľadiska bol vo veku "len" 33 rokov a 4 mesiace Američan Andre Agassi. Okrem toho sa Federer ocitol aj na čele ďalších dvoch štatistík: je prvý podľa času, ktorý uplynul od premiérového po posledný výskyt na špici (zatiaľ Nadal 9 rokov a 184 dní - prerátané do nedele 18. februára, u Federera je to enormných 14 rokov a 17 dní), aj podľa času medzi dvoma funkčnými obdobiami (Agassi 3 roky a 142 dní, u Federera je to 5 rokov a 106 dní).

Výsledok nedeľňajšieho finále dvojhry na tenisovom turnaji ATP World Tour 500 ABN AMRO World Tennis Tournament v holandskom Rotterdame (dotácia 1 996 245 eur, tvrdý povrch Proflex v hale):

Dvojhra – finále:

Roger Federer (Švaj.-1) – Grigor Dimitrov (Bul.-2) 6:2, 6:2 za 56 minút



Roger Federer na poste jednotky svetového rebríčka:

2. februára 2004 – 17. augusta 2008 / 237 týždňov

6. júla 2009 – 6. júna 2010 / 48 týždňov

9. júla 2012 – 4. novembra 2012 /17 týždňov

19. februára 2018 – ??? / minimálne 1 týždeň

Spolu: 303 týždňov vrátane budúceho



Najlepší tenisti podľa počtu týždňov na poste jednotky svetového rebríčka:

Roger Federer (Švaj.) 303 vrátane budúceho

Pete Sampras (USA) 286

Ivan Lendl (ČR) 270

Jimmy Connors (USA) 268

Novak Djokovič (Srb.) 223

John McEnroe (USA) 170

Rafael Nadal (Šp.) 167

Björn Borg (Švéd.) 109

Andre Agassi (USA) 101

Lleyton Hewitt (Aus.) 80

